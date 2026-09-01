Die neue Saison der Hamburger Elbphilharmonie beginnt – und die hat es in sich. Doch der baldige Eintritt für die Plaza sorgt für Unmut.

Die Hamburger Elbphilharmonie startet am Dienstagabend mit Stücken von Johannes Brahms und Dmitri Schostakowitsch in ihre zehnte Saison. Der angekündigte Eintritt für die Plaza bleibt jedoch ein Wermutstropfen.

Das Eröffnungskonzert für die Jubiläumssaison beginnt um 20 Uhr. Pianist Alexandre Kantorow spielt dabei zusammen mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra. Dirigent ist Manfred Honeck. Auf dem Programm stehen Brahms' Klavierkonzert Nr. 1 und die Sinfonie Nr. 5 von Schostakowitsch.

Elbphilharmonie: Das ist das neue Programm

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Das erste Klavierkonzert des Hamburgers Brahms gilt den Angaben zufolge als eines der bedeutendsten Klavierkonzerte des 19. Jahrhunderts. Ursprünglich habe Brahms das Stück als Sonate für zwei Klaviere konzipiert, bald aber erkannt, dass in dieser Musik etwas Größeres stecke, heißt es dazu.

Die 5. Sinfonie von Schostakowitsch steht der Programmbeschreibung zufolge für aufwühlende Geschichte. Sie gehört bis heute zu den meistgespielten Werken des sowjetischen Komponisten. Er habe sie in einer Zeit geschrieben, in der er nach scharfer offizieller Kritik täglich befürchten musste, den „Säuberungsmaßnahmen“ der Führung von Diktator Josef Stalin zum Opfer zu fallen. Während die Musik in triumphalen Gesten scheinbar Stalin huldige, lasse sie zugleich tiefste Verzweiflung und innere Zerrissenheit spüren.

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Livestream in die Elbphilharmonie-Mediathek

Wer für das Eröffnungskonzert zum Start in die neue Saison keine Karten ergattern konnte, kann den Abend dennoch mitverfolgen: Das Konzert wird als Livestream in der Elbphilharmonie-Mediathek übertragen. Die neue Saison steht auch im Zeichen von zehn Jahre Elbphilharmonie und 250 Jahre USA. So werden sieben Top-Orchester aus Übersee in Hamburg erwartet.

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Auf der Plaza der Elbphilharmonie erwartet die Betreibergesellschaft im Herbst allerdings 25 bis 30 Prozent weniger Besucher. Ab Oktober soll hier ein Eintritt von fünf Euro gelten. (dpa/mp)