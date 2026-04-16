Am Mittwochnachmittag endet eine Fahrt mit dem Fahrrad in einer Tragödie: In Wilstorf wird ein 11-jähriger Radfahrer von einem abbiegenden Lkw-Fahrer erfasst. Unfallzeugen und die Besatzung eines Rettungswagens bemühen sich vergeblich, den Jungen zu reanimieren. Er verstirbt noch am Unfallort. Es ist bereits der zweite getötete Radfahrer im Jahr 2026. Der schockierende Fall entfacht erneut eine Debatte um sichere Infrastruktur, Fahrradaktivisten machen vor allem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schwere Vorwürfe.





