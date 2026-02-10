Protest zwischen Eisschollen: Die Initiative „Elbwald retten“ hat am Wochenende auf einer Barkasse gegen die Abholzung der Bäume am Bubendey-Ufer demonstriert. Mit an Bord war die Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Jennifer Jasberg, die sich kritisch über die „Zerstörung“ des Elbwalds äußerte. Jetzt sieht die Initiative schon die Rathaus-Koalition „wackeln“, denn die Westerweiterung des Hafens ist unter Rot-Grün eigentlich längst beschlossene Sache.





