mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schiff mit Spruchbanner „Elbwald retten“.

Mit dieser Barkasse war die Initiative „Elbwald retten” auf der Elbe unterwegs. Foto: Elbwald retten

  • Waltershof

paidBäume oder Hafen-Terminal: Die Grünen stecken im nächsten Dilemma

kommentar icon
arrow down

Protest zwischen Eisschollen: Die Initiative „Elbwald retten“ hat am Wochenende auf einer Barkasse gegen die Abholzung der Bäume am Bubendey-Ufer demonstriert. Mit an Bord war die Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Jennifer Jasberg, die sich kritisch über die „Zerstörung“ des Elbwalds äußerte. Jetzt sieht die Initiative schon die Rathaus-Koalition „wackeln“, denn die Westerweiterung des Hafens ist unter Rot-Grün eigentlich längst beschlossene Sache.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test