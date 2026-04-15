Elbtunnel und A7 am Wochenende voll gesperrt

Autofahrer im Raum Hamburg erwartet an diesem Wochenende eine schwierige Verkehrslage. Der Elbtunnel wird von Freitagabend bis Montagmorgen dichtgemacht.

Die A7 und der Elbtunnel in Hamburg werden am kommenden Wochenende wegen Bauarbeiten für 55 Stunden voll gesperrt. Von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, ist die Autobahn zwischen Stellingen und Heimfeld nicht befahrbar, weder in Richtung Flensburg noch in Richtung Hannover. Während der Sperrung sollen die Lärmschutztunnel in Schnelsen und Stellingen weiter in die Tunnelzentrale in Othmarschen integriert werden. Die Zentrale bekommt außerdem ein Software-Update, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Elbtunnel-Sperrung am kommenden Wochenende: Umleitung über A1

Der überregionale Verkehr soll in Richtung Flensburg eine Umleitung über die A1, die A21 und die B205 nutzen, in Richtung Hannover in umgekehrter Reihenfolge. Die Strecke verbindet das Kreuz Maschen südlich von Hamburg mit der A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd. Rund um die Norderelbbrücke kommt es allerdings häufig zu Stau, womit auch an diesem Wochenende zu rechnen ist. Innerstädtisch führen die Umleitungen über die Neuen Elbbrücken.

Während der A7-Vollsperrung plant die Projektmanagementgesellschaft Deges, eine Verkehrszeichenbrücke am künftigen Lärmschutztunnel Altona abzubauen, um diese zu sanieren und mit neuen LED-Anzeigentafeln auszustatten. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Othmarschen sollen Fahrbahnschäden beseitigen und Entwässerungsanlagen reinigen.

Fünf weitere Vollsperrungen für 2026 angekündigt

Die Deges und die Autobahn GmbH haben fünf weitere Vollsperrungen der A7 in Hamburg für dieses Jahr angekündigt. Nur in einem Fall Ende Juni bleibt dabei der Elbtunnel befahrbar, dafür ist dann der Lärmschutztunnel in Schnelsen gesperrt. Seit Jahresbeginn war die Autobahn bereits an zwei Wochenenden im Februar und im März gesperrt gewesen.

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Der Autobahnabschnitt zwischen Heimfeld und dem Dreieck Hamburg Nordwest wird auf acht Spuren verbreitert. Der Ausbau südlich des Elbtunnels soll im Herbst dieses Jahres fertig sein. Im Bereich Altona ist ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel im Bau, der bis Ende 2029 fertig werden soll. (dpa)