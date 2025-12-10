Mit großem TamTam verkündete der Senat Mitte Oktober: In den heute noch halbfertigen Elbtower soll einmal das Naturkundemuseum einziehen und anschließend fast die Hälfte des künftigen Gebäudekomplexes einnehmen. Dafür nimmt die Stadt insgeamt 595 Millionen Euro in die Hand. Doch jetzt stehen neue Vorwürfe im Raum – hätte es doch noch günstigere Alternativen gegeben? Der Senat widerspricht dem mehr als vehement. In der Opposition fordert man indes Akteneinsicht.





