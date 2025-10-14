mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Elbtower-Baustelle

Fast 100 Meter hoch ist der „Stummel“ an den Elbbrücken. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Elbtower wird kürzer! So will Hamburg ein neues Elphi-Fiasko vermeiden

kommentar icon
arrow down

Mit Spannung wurde die Landespressekonferenz am Dienstagmittag im Rathaus erwartet. Mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und mehreren Senatoren war die Besetzung hochkarätig. Offiziell ging es um die Planungen des Naturkundemuseums, das in den Tower einziehen soll. Wird der Turm also demnächst weitergebaut? Alle Infos in unserem Liveticker zum Nachlesen:

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test