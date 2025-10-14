Elbtower wird kürzer! So will Hamburg ein neues Elphi-Fiasko vermeiden

Mit Spannung wurde die Landespressekonferenz am Dienstagmittag im Rathaus erwartet. Mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und mehreren Senatoren war die Besetzung hochkarätig. Offiziell ging es um die Planungen des Naturkundemuseums, das in den Tower einziehen soll. Wird der Turm also demnächst weitergebaut? Alle Infos in unserem Liveticker zum Nachlesen: