So wie in dieser Visualisierung soll der auf knapp 200 Meter verkürzte Elbtower nach Fertigstellung aussehen.

So wie in dieser Visualisierung soll der auf knapp 200 Meter verkürzte Elbtower nach Fertigstellung aussehen. Foto: ONIRISM für David Chipperfield Architects

  • HafenCity

paidExklusiv: 195 Zimmer – diese Hotelkette zieht in den Elbtower

Meilenstein bei der Entwicklung des Elbtowers: Nach MOPO-Informationen ist ein Hotelbetreiber für den 200-Meter-Turm an den Elbbrücken gefunden. Einer der größten Hotelkonzerne der Welt will ein Haus mit 195 Zimmern eröffnen. Die Gäste können einerseits auf die Elbe blicken – und nach innen auch auf die gigantischen Dino-Modelle und Skelette des Naturkundemuseums, das ebenfalls für den Elbtower vorgesehen ist.

