Meilenstein bei der Entwicklung des Elbtowers: Nach MOPO-Informationen ist ein Hotelbetreiber für den 200-Meter-Turm an den Elbbrücken gefunden. Einer der größten Hotelkonzerne der Welt will ein Haus mit 195 Zimmern eröffnen. Die Gäste können einerseits auf die Elbe blicken – und nach innen auch auf die gigantischen Dino-Modelle und Skelette des Naturkundemuseums, das ebenfalls für den Elbtower vorgesehen ist.