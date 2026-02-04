Der Elbtower in der HafenCity soll in Zukunft Hamburgs neues Naturkundemuseum beheimaten. So will es der Senat. Die Opposition kritisiert die Auswahl des Standorts als „intransparent“. Die Pläne, für knapp 600 Millionen Euro eine Teilfläche des Turms zu erwerben, als „fragwürdig”. Jetzt will die CDU-Bürgerschaftsfraktion Einsicht in alle Akten zum Elbtower beantragen – und hat gute Chancen.





