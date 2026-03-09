Elbpromenade: Nach neun Jahren Sperrung – Eröffnungstermin steht!

Seit neun Jahren ist die Elbpromenade zwischen dem Altonaer Fischmarkt und Övelgönne gesperrt. Der Bauzaun versperrt Besuchern den Weg, obwohl augenscheinlich schon lange nichts mehr passiert ist. Doch nach Jahren des Wartens scheint es in diesem Jahr endlich so weit zu sein: Ein Eröffnungstermin für die Elbpromenade steht.

Die Geschichte rund um die Baustelle an der Elbpromenade reicht weit zurück. 2017 war hier die Kaimauer abgesackt. Für 2022 wurden zwar Bauarbeiten angekündigt, doch die verzögerten sich erheblich.

Elbpromenade: Es gibt einen Eröffnungstermin

Zeitgleich stiegen auch die Baukosten in die Höhe. Während man 2018 noch mit 15 bis 20 Millionen Euro rechnete, belaufen sich die Kosten jetzt auf etwa 49 Millionen Euro. Doch einen Lichtblick gibt es: Im Herbst 2026 soll die Promenade endlich wieder eröffnet werden. Wie das „Abendblatt“ berichtet, plant die zuständige Finanzbehörde mit der Eröffnung der Elbpromenade bis spätestens Oktober. Die Bauarbeiten befinden sich demnach im Zeitplan, der zuletzt 2024 aktualisiert wurde.

Doch wie kam es zu den erheblichen Verzögerungen? 2022 stellte sich heraus, dass die Schäden größer waren als 2018 angenommen. „Im Zuge detaillierter Untersuchungen, Gutachten und Planungen wurde aufgrund neuer Erkenntnisse eine Anpassung der ursprünglichen Planung erforderlich“, so eine Sprecherin der Finanzbehörde zur MOPO.

Corona, Ukraine-Krieg: Verzögerungen an der Elbpromenade

Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie verzögerten zudem die Lieferung wichtiger Materialien, wie der 2200 Tonnen Stahlspundwände und Stahlrohre. So wurde aus dem geplanten Baubeginn 2022 nichts. Erst zwei Jahre später ging es los, nachdem eine Hamburger Spezialfirma den Bauauftrag übernommen hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausschreibung verpennt? So geht es nun weiter mit dem ersehnten Beachclub

Nach „Abendblatt“-Informationen werden derzeit die letzten Verankerungen der Spundwände hergestellt. Auch die Betonarbeiten am oberen Abschluss der Kaimauer haben begonnen. (esk)