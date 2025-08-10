Rettung in letzter Sekunde: Die Familie, die am Sonntag auf der Norderelbe mit ihrem Sportboot in Not geriet, hatte wahnsinniges Glück. Christian von Stamm (54), einer der letzten Elbfischer Hamburgs, setzte zufällig in der Nähe seine Reusen, als er das brennende Boot entdeckte. „Ich habe einfach wie ein Roboter reagiert“, sagt von Stamm als er der MOPO die dramatischen Minuten schildert.





