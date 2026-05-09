Elbbrücken: S-Bahn mit mehr als 400 Passagieren evakuiert – Strecke gesperrt

Mitten im Rückreiseverkehr von den Feierlichkeiten im Rahmen des Hafengeburtstages ist eine S5 an der Station Elbbrücken liegengeblieben. 474 Personen mussten evakuiert werden. Die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg ist derzeit voll gesperrt.

Gegen 21.37 blieb die Bahn der Linie S5 aus bisher ungeklärter Ursache liegen – zur Hälfte noch an der Station, zur anderen Hälfte bereits auf freier Strecke. 474 Personen wurden von der Feuerwehr Hamburg evakuiert – vier von ihnen mussten behandelt, eine aufgrund von „innerer Unruhe“ nach Angaben des Lagedienstes auch ins Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Fiebertraum der 90er: Ein Lila Lambo mit Flausch-Effekt – zu bestaunen in Hamburg!

Gegen 23.30 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen der Einsatzkräfte abgeschlossen. Derzeit ist die Hochbahn damit beschäftigt, die Bahn aus dem derzeit gesperrten Gleis zu schleppen. Wie lange das noch dauert, ist unklar – die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg bleibt derweil voll gesperrt. (prei)