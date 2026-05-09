mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die S-Bahn blieb an der Station Elbbrücken liegen.

Die S-Bahn blieb an der Station Elbbrücken liegen. Foto: André Lenthe

  • HafenCity

Elbbrücken: S-Bahn mit mehr als 400 Passagieren evakuiert – Strecke gesperrt

kommentar icon
arrow down

Mitten im Rückreiseverkehr von den Feierlichkeiten im Rahmen des Hafengeburtstages ist eine S5 an der Station Elbbrücken liegengeblieben. 474 Personen mussten evakuiert werden. Die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg ist derzeit voll gesperrt.

Gegen 21.37 blieb die Bahn der Linie S5 aus bisher ungeklärter Ursache liegen – zur Hälfte noch an der Station, zur anderen Hälfte bereits auf freier Strecke. 474 Personen wurden von der Feuerwehr Hamburg evakuiert – vier von ihnen mussten behandelt, eine aufgrund von „innerer Unruhe“ nach Angaben des Lagedienstes auch ins Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Fiebertraum der 90er: Ein Lila Lambo mit Flausch-Effekt – zu bestaunen in Hamburg!

Gegen 23.30 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen der Einsatzkräfte abgeschlossen. Derzeit ist die Hochbahn damit beschäftigt, die Bahn aus dem derzeit gesperrten Gleis zu schleppen. Wie lange das noch dauert, ist unklar – die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg bleibt derweil voll gesperrt. (prei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test