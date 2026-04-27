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Der Läufer mit Anti-Olympia-Fahne beim Haspa-Marathon in Hamburg.

Der Läufer mit Anti-Olympia-Fahne beim Haspa-Marathon in Hamburg. Foto: Instagram/nolympia.hamburg

paidEklat beim Marathon: „NOlympia“-Läufer abgedrängt? Das sagt der Veranstalter

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Messen die Veranstalter des Marathons bei der Meinungsäußerung mit zweierlei Maß? Diese Frage stellt sich nach einem Vorfall kurz vor dem Ziel des 40. Haspa-Marathons am Sonntag. Die Initiative NOlympia wirft dem Veranstalter vor, Läufer Pawel Bechthold sei von Sicherheitskräften abgedrängt und vor dem Zieleinlauf mit einer Anti-Olympia-Fahne gestoppt worden. Der Veranstalter spricht von einem Sicherheitsrisiko – der Läufer bestreitet die Darstellung. Und dann stellt sich die Frage, wieso es parallel Pro-Olympia-Werbung gab.


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