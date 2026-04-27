Messen die Veranstalter des Marathons bei der Meinungsäußerung mit zweierlei Maß? Diese Frage stellt sich nach einem Vorfall kurz vor dem Ziel des 40. Haspa-Marathons am Sonntag. Die Initiative NOlympia wirft dem Veranstalter vor, Läufer Pawel Bechthold sei von Sicherheitskräften abgedrängt und vor dem Zieleinlauf mit einer Anti-Olympia-Fahne gestoppt worden. Der Veranstalter spricht von einem Sicherheitsrisiko – der Läufer bestreitet die Darstellung. Und dann stellt sich die Frage, wieso es parallel Pro-Olympia-Werbung gab.





