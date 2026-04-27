Eklat beim Marathon: „NOlympia“-Läufer abgedrängt? Das sagt der Veranstalter
Messen die Veranstalter des Marathons bei der Meinungsäußerung mit zweierlei Maß? Diese Frage stellt sich nach einem Vorfall kurz vor dem Ziel des 40. Haspa-Marathons am Sonntag. Die Initiative NOlympia wirft dem Veranstalter vor, Läufer Pawel Bechthold sei von Sicherheitskräften abgedrängt und vor dem Zieleinlauf mit einer Anti-Olympia-Fahne gestoppt worden. Der Veranstalter spricht von einem Sicherheitsrisiko – der Läufer bestreitet die Darstellung. Und dann stellt sich die Frage, wieso es parallel Pro-Olympia-Werbung gab.
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