Acht Jahre lang stand ein Wohn- und Geschäftshaus in Bergedorf nach einer Razzia leer. Investor will endlich neue Wohnungen schaffen.

Weil ausbeuterische Eigentümer hier nah des Bergedorfer Bahnhofs über Jahre viel zu viele Menschen in den Wohnungen unterbrachten und das Gebäude zudem zusehends verfiel und zum Sicherheitsrisiko verkam, wurde es 2018 zwangsgeräumt. Jahre später sollte es zwangsversteigert werden, doch der Gerichtstermin platzte. Nun gibt es einen neuen Eigentümer und der musste viel weniger zahlen, als ursprünglich veranschlagt.

Laut „Bergedorfer Zeitung“ hat nun bei einer erneuten Zwangsversteigerung der Geschäftsführer einer Lohbrügger Firma namens Ceylan Holding das Gebäude an der Straße Reetwerder gekauft – und zwar für 1,7 Millionen Euro. Vor dem ersten Versteigerungstermin war es noch auf 5,8 Millionen Euro taxiert worden.

Der Geschäftsmann, der nicht genannt werden wolle, lässt die Immobilie nun grundsanieren, und die 13 Wohnungen und vier Geschäfte sollen danach in etwa zwei Jahren wieder vermietet werden. Nötig soll aber eine völlige Entkernung sein, die gesamte Haustechnik (Elektrik, Heizung, Sanitär) werde auch neu gemacht. Das taxiert der Unternehmer laut Äußerungen in der „Bergedorfer Zeitung“ auf bis zu 2,5 Millionen Euro.

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Sanierung von Haus in Bergedorf soll zwei Jahre dauern

Bleibt zu hoffen, dass es mit der Sanierung zügig vorangeht. Bisher sind noch keine Bauanträge gestellt worden und häufig verzögern sich Arbeiten, wenn der Denkmalschutz beteiligt und man sich nicht einig ist.

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Das Gründerzeithaus wurde nach einer Razzia der Behörden 2018 für unbewohnbar erklärt. Familien aus Bulgarien und Rumänien hausten dort unter unwürdigen Bedingungen in provisorisch abgeteilten Parzellen in den Wohnungen. Und das zu horrenden Preisen. Neben völliger Verdreckung und Rattenbefall gab es auch viele freiliegende Stromleitungen und andere gefährliche Installationen. Das Gebäude kam unter Zwangsverwaltung und wurde etwas saniert.



