Ekelhaus in Hamburg: Überall Kakerlaken und Wanzen – Bewohner verzweifelt

Bettwanzen, Kakerlaken, Silberfische – wer im Haus von Denise Klein (Name geändert) wohnt, hat wenig zu lachen. Seit sechs Jahren lebt die 29-Jährige in dem gelben Wohnhaus am Eidelstedter Platz in Hamburg. Schon über ein Jahr lang kämpft sie mit ihren Nachbarn gegen die Ungeziefer-Plage. Und die Verwaltung? Die sitze das Problem aus, so der Vorwurf.

Kakerlaken, Bettwanzen, Silberfische. Den Bewohnern des Hauses am Eidelstedter Platz stinkt es gewaltig. RUEGA Foto:

Angefangen habe alles im April 2018. Da standen mehrere, zum Teil gut erhaltene Matratzen vor dem Haus am Eidelstedter Platz 12. Denise Klein wundert sich und fragt im Haus herum, was es damit auf sich hat. Die Antwort: Bettwanzen. Kurze Zeit später ist es auch bei der 29-Jährigen in der Wohnung so weit, sie findet bei sich Bettwanzen, später Kakerlaken.

Hamburg: Verbreitete sich Ungeziefer über Bohrlöcher?

Weil die Heizungen erneuert wurden, gab es bereits vor April 2018 Probleme in dem gelben Mietshaus. „Die Bohrlöcher für die Heizungsrohre waren über sechs Monate offen, ich konnte hören, was meine Nachbarn über mir reden“, erzählt Denise Klein. Ihr Verdacht: Durch die Bohrlöcher habe sich das Ungeziefer im ganzen Haus verbreitet.

Eine Kakerlake im Flur von Denise Klein. Privat. Foto:

Klein wird aktiv, ruft bei der Hausverwaltung an, schreibt E-Mails. „In der E-Mail vom 27.12.18 verwies ich auf die Kakerlaken-Problematik. Bis heute besteht dieses Problem“, schreibt sie am 3. Mai 2019 an die Firma Begard Immobilien Management GmbH, die das Haus verwaltet.

Klein (29, Name geändert) im Gespräch mit MOPO-Reporter Olivier David. RUEGA Foto:

Kammerjäger stellte Fallen auf, versprühte Gift – ohne Erfolg

Und die wird aktiv, schickt einen Kammerjäger. Doch der sei nicht zuverlässig gewesen, habe Termine verschoben. Zwei Mal sei er in der Wohnung von Klein gewesen, habe dabei Fallen aufgestellt und ein Anti-Insektenspray versprüht. Der Kammerjäger ging, die Problematik aber blieb bestehen. Für Klein ist klar: „Die Katastrophe mit den Kakerlaken hätte verhindert werden können, wenn die Hausverwaltung früher eingeschritten wäre.“

Ein offener Sicherungskasten im Hausflur, weiter hinten steht ein defekter Ofen auf dem Boden – seit Monaten schon, sagt Klein. RUEGA Foto:

Nach mehrmaligem Nachfragen bei der Begard Immobilien Management GmbH heißt es: „Wir haben die Mietobjekte, die in unserer Verwaltung sind, nach Sachbearbeitern verteilt. Die Kollegin, die für das Objekt am Eidelstedter Platz 12 zuständig ist, ist diese Woche nicht da.“ Angaben zu dem Fall wollte die Mitarbeiterin am Telefon nicht machen.

Klein fühlt sich allein gelassen. Die 29-Jährige würde gerne ausziehen: „Egal wohin, Hauptsache raus hier“, so die 29-Jährige im Gespräch mit der MOPO.