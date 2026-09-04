Rund um die Alster entdeckt eine Hamburgerin immer häufiger stinkende Hinterlassenschaften von Menschen.

Eine Hamburgerin beklagt Menschen-Kot im öffentlichen Raum – auch wegen ihres Hundes. (Symbolbild) picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer

Menschliche Fäkalien auf Gehwegen, an Kreuzungen und in Grünanlagen – eine Hamburgerin hat eine ungewöhnliche Beschwerde bei der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte eingereicht. Die Haufen störten nicht nur das Stadtbild, sondern seien vor allem für sie als Hundehalterin ein Problem, findet sie.

Die Hamburgerin beobachtete zuletzt, dass menschliche Hinterlassenschaften im öffentlichen Raum zunehmend sichtbarer und an manchen Stellen offenbar über längere Zeit nicht beseitigt werden – besonders rund um die Alster. Das sei ein „äußerst unangenehmer Anblick“, schildert sie. Die Fäkalien beeinträchtigten vor allem das Stadtbild und die Aufenthaltsqualität.

Fäkalien auf Gehwegen und Grünflächen – für Hundehalter ein Problem

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Ein weiteres Problem: Ihr Hund fresse gelegentlich die auf oder am Weg liegenden Fäkalien. Das sei sowohl „aus hygienischen als auch aus gesundheitlichen Gründen problematisch“, so die Hamburgerin.

In ihrer Eingabe an die Bezirksversammlung richtet sie mehrere Fragen rund um die Problematik an den Bezirk. Der Cityausschuss wird sich am 8. September mit der Eingabe befassen. (mp)