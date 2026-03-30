Eispreise in Hamburg ziehen an: Warum eine Kugel bis zu 2,60 Euro kostet

Eis wird in Hamburg zur Saison 2026 spürbar teurer – teils über 2,50 Euro pro Kugel. Steigende Kosten für Personal, Energie und Zutaten treiben die Preise. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage erstaunlich stabil, obwohl viele Kunden die Entwicklung kritisch sehen.

Wer in diesen Tagen in Hamburg zur Eisdiele geht, zahlt vielerorts mehr als noch vor einem Jahr – und das spürbar. Preise von 2,10 bis 2,60 Euro pro Kugel sind keine Ausnahme mehr, sondern zunehmend die Regel. Dahinter steckt eine Entwicklung, die sich durch die gesamte Branche zieht: steigende Kosten auf nahezu allen Ebenen – von Rohstoffen über Energie bis hin zu Personal.

Hier kostet eine Kugel Eis mittlerweile 2,60 Euro

Besonders deutlich wird das bei Luicella’s. Dort kostet die Kugel inzwischen 2,60 Euro, im Vorjahr waren es noch 2,40 Euro. Die Gründe liegen klar auf der Hand: „Personalkosten, Warenkosten“, so das Unternehmen auf Anfrage. Insgesamt seien die Kosten um etwa zehn Prozent gestiegen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Kunden die Entwicklung bislang mittragen: „Zum Glück sind viele Leute bereit, für gute Qualität einen angemessenen Preis zu bezahlen. Dafür sind wir sehr dankbar.“ Für diese Saison rechnen die Betreiber nicht mehr mit weiteren Anpassungen: „Nein, die können wir fast ausschließen. Das gilt leider nicht für nächstes Jahr.“

Ähnlich klingt es auch bei anderen Eisdielen in der Stadt, wenn auch auf etwas niedrigerem Preisniveau. Bei „Eiszeit“ wurde der Preis erstmals seit drei Jahren angehoben – von 2,00 auf 2,10 Euro. Der Schritt sei unvermeidbar gewesen, heißt es dort, vor allem wegen der stark gestiegenen Nebenkosten, Mieten und Energiepreise. Besonders ins Gewicht fallen dabei einzelne Zutaten: Nachdem im vergangenen Jahr hauptsächlich Schokolade deutlich teurer geworden war, sind es aktuell vorwiegend Früchte, insbesondere Beeren. Der Anstieg liege hier bei über 30 Prozent – ein erheblicher Faktor für viele Sorten und Soßen. Trotzdem zeigt sich bislang kein Nachfrageeinbruch. Die Kundschaft bleibe stabil, nicht zuletzt wegen vieler Stammgäste. Und auch hier gilt: Für diese Saison soll es bei den aktuellen Preisen bleiben, weil so kalkuliert wird, dass sie das Jahr über tragfähig sind.

Kunden sehen Preisentwicklung skeptisch

Dass Preise selbst innerhalb einer Stadt variieren können, zeigt sich auch bei Kettenstrukturen. So liegt der Preis bei „Lela” in Eppendorf inzwischen bei 2,50 Euro pro Kugel, während er in St. Pauli mit 2,20 Euro deutlich niedriger bleibt. Ausschlaggebend sind hier vor allem die unterschiedlichen Standortkosten – insbesondere Mieten und laufende Betriebsausgaben.

Parallel dazu wächst die Skepsis bei den Kunden. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur halten 64 Prozent der Menschen in Deutschland die Preise für die Kugel Eis inzwischen für zu hoch. Rund sechs von zehn geben an, deshalb zumindest gelegentlich weniger Kugeln zu kaufen als noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Für viele gehört der Gang zur Eisdiele weiterhin fest zum Alltag – oft werden nach wie vor zwei oder drei Kugeln bestellt. Die Preisentwicklung sorgt also für Unmut, führt aber bislang nicht zu einem massiven Einbruch der Nachfrage.

Verbraucherzentrale kritisiert mangelnde Transparenz bei Preiszusammensetzung

Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte immer wieder auftaucht, ist die Frage nnach derQualität. Für Verbraucher ist die allerdings schwer zu beurteilen. Die Verbraucherzentrale verweist zwar auf grundlegende Richtwerte – etwa mindestens 20 Prozent Fruchtanteil bei Fruchteis, mindestens 70 Prozent Milch bei Milcheis und keine Milchbestandteile bei Sorbet. Doch ob diese Standards tatsächlich eingehalten werden, lässt sich in Eisdielen kaum nachvollziehen. Anders als bei abgepackten Produkten fehlen oft klare Kennzeichnungen, geschützte Begriffe sind schwer überprüfbar.

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Auch Darstellungen aus der Branche selbst, etwa zur Aufteilung von Kosten und Gewinnen, sind mit Vorsicht zu genießen. So kursieren immer wieder Grafiken, die zeigen sollen, wie viel vom Umsatz tatsächlich als Gewinn von der Kugel Eis übrig bleibt. Laut Verbraucherzentrale sind solche Zahlen jedoch nicht unabhängig überprüfbar.