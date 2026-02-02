Eiseskälte – und dann ist auch noch „kräftiger“ Schneefall angekündigt

Der Winter lässt Hamburg und den Norden nicht los. Bei anhaltender Eiseskälte rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag erneut mit Schneefall – der regional auch kräftiger ausfallen kann.

Diese Woche bleibt es bitterkalt: In Hamburg steigen die Temperaturen am Montag nur auf minus sechs Grad, dazu weht ein teils starker Ostwind. Niederschläge sind zunächst kein Thema, dafür droht in den Nächten strenger Frost.

In der Nacht zum Mittwoch zieht von Südwesten her Schneefall auf, der am Mittwoch noch anhält. Die Temperaturen bleiben dabei unter null. Nach einer kurzen Beruhigung folgt der nächste Wintergruß: Am Donnerstag setzt erneut Schnee ein, der sich in der Nacht zum Freitag besonders im Norden und Nordosten zeitweise verstärkt.

Hamburg: Schneefall gegen Ende der Woche

In der Deutschlandübersicht heißt es dazu: „Am Donnerstag schneit es im Nordosten und Norden, regional auch recht kräftig. Der Winter bleibt uns dort also erhalten.“ Währenddessen zeigt sich der Südwesten bei Plusgraden teils sonnig.

Für Hamburg bedeutet das: Frost und Schnee bestimmen weiter den Alltag – ein Ende des Winters ist erstmal nicht in Sicht.