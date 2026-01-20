mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Telemichel soll im Jahr 2031 wieder für alle geöffnet werden.

Der Telemichel soll im Jahr 2031 wieder für alle geöffnet werden. Foto: Thomas Müller/dpa

paidEintritt und Erdbeertörtchen: Neue Details zur Wiedereröffnung des Fernsehturms

kommentar icon
arrow down

Es ist ein trauriges Jubiläum: Seit fast 25 Jahren ist der Fernsehturm, von den Hamburgern liebevoll auch Tele-Michel genannt, für die Öffentlichkeit geschlossen. Doch das soll sich ändern! Vor kurzem wurde ein neuer Eröffnungstermin verkündet, der allerdings noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Jetzt werden erste Details zum Betrieb bekannt – gleichzeitig diskutierte der Haushaltsausschuss am Dienstag hitzig über die künftige Miete, die bislang unter Verschluss liegt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test