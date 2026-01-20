Es ist ein trauriges Jubiläum: Seit fast 25 Jahren ist der Fernsehturm, von den Hamburgern liebevoll auch Tele-Michel genannt, für die Öffentlichkeit geschlossen. Doch das soll sich ändern! Vor kurzem wurde ein neuer Eröffnungstermin verkündet, der allerdings noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Jetzt werden erste Details zum Betrieb bekannt – gleichzeitig diskutierte der Haushaltsausschuss am Dienstag hitzig über die künftige Miete, die bislang unter Verschluss liegt.





