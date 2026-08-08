Zwei Wochen nach der Evakuierung eines fünfstöckigen Hauses in Altona muss nun das Nachbarhaus geräumt und teilweise abgerissen werden. So ist die Lage vor Ort.

Ein großer Riss ist an der Fassade des Mehrfamilienhauses in der Holstenstraße im Stadtteil Altona zu sehen. Marcus Brandt/dpa

Wo nebenan auf den Bus gewartet oder ein Döner verspeist wird, müssen die Anwohner des Wohngebäudes mit der Hausnummer 191/193 in der Holstenstraße ihre Siebensachen packen und ins Hotel ziehen. Grund dafür ist die akute Einsturzgefahr des Nachbarhauses mit der Hausnummer 195/197. Nun wird bekannt: Der hintere Teil des Hauses 195/197 muss abgerissen werden.

Wie die MOPO berichtete, wurde die Evakuierung vom Bezirksamt Altona koordiniert. Als die MOPO um kurz nach 15 Uhr vor Ort ist, herrscht Eile: „Bis 16 Uhr müssen wir alle raus“, hieß es. Vor dem Haus werden Mietautos beladen, Hausbewohner sprechen hektisch in ihre Handys.

„Ich fahr jetzt erstmal zu meiner Freundin. Irgendwann geht's dann vielleicht ins Hotel, aber 'es ist nicht dauerhaft' wurde uns gesagt“, so einer der Anwohner, während er zwei seiner Koffer in den Kofferraum lädt und dann wieder eilig ins Haus läuft.

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„Bierkiste“: Kneipe im Erdgeschoss muss schließen

Auch in „Conny's Bierkiste”, einer urigen Kneipe im Erdgeschoss des Gebäudes, spürt man die Aufbruchsstimmung. „Um 16 Uhr schließen wir”, ruft die Kellnerin. Kurz vor 16 Uhr ist die Bar noch gut besucht. Zwei der Kunden erzählen: „Gleich werden wir alle rausgeschmissen, wir wohnen hier zwar nicht, aber das ist unser Zuhause.”

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Einsturzgefahr: Wer kümmert sich um den Ersatzwohnraum?

Grundsätzlich sei der Vermieter verpflichtet, im Schadensfall Ersatzwohnraum anzubieten oder entstehende Mehrkosten zu übernehmen, so der Sprecher des Bezirksamts.

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Laut dem Sprecher hätten einige Bewohner inzwischen bei der Abteilung für Wohnungsnotfälle des Bezirksamts einen Dringlichkeitsschein beantragt. Aber: „Eine öffentlich-rechtliche Unterbringung wurde bislang von keiner Person benötigt.”

Die an dem einsturzgefährdeten Haus (195/197) bereits vor zwei Wochen festgestellten Risse hätten sich zwischenzeitlich verändert, sagte der Sprecher, der Altbau könne nicht mehr abgestützt werden: „Entsprechend soll nun der hintere Gebäudeteil, bei dem die erheblichen Mängel hinsichtlich der Standsicherheit bestehen, abgerissen werden“, so der Sprecher. Der Abbruch soll in der kommenden Woche beginnen.