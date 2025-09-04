Zu gefährlich: Die Eisbahn in Stellingen darf zur neuen Saison im Oktober nicht mehr öffnen. Das hat der Bezirk Eimsbüttel in dieser Woche mitgeteilt. Mehrfach berichtete die MOPO bereits über den maroden Zustand der Rad- und Eisbahn mit dem historischen Dach. Jahrelang wurde hier nur geflickt statt erneuert. Jetzt müssen Eissportler und Familien endgültig auf andere Orte ausweichen – und ein Neubau ist teure Zukunftsmusik.





