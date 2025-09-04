mopo plus logo
Rad- und Eishalle in Stellingen

Die Rad- und Eishalle in Stellingen hat ihre besten Jahre hinter sich. Foto: Florian Quandt

  • Stellingen

paidEinsturzgefahr! Marode Eisbahn in Stellingen darf nicht öffnen

Zu gefährlich: Die Eisbahn in Stellingen darf zur neuen Saison im Oktober nicht mehr öffnen. Das hat der Bezirk Eimsbüttel in dieser Woche mitgeteilt. Mehrfach berichtete die MOPO bereits über den maroden Zustand der Rad- und Eisbahn mit dem historischen Dach. Jahrelang wurde hier nur geflickt statt erneuert. Jetzt müssen Eissportler und Familien endgültig auf andere Orte ausweichen – und ein Neubau ist teure Zukunftsmusik.


