Einsendeschluss 10. Juli: Schicken Sie uns das schönste Hamburg-Foto 2025

Aus den vergangenen Jahren wissen wir, was für fantastische Amateurfotografen es unter unseren Lesern gibt. Und deshalb sind wir gespannt, was für Bilder denn wohl diesmal eingereicht werden. Es ist nämlich wieder so weit: Die MOPO sucht das schönste Hamburg-Foto des Jahres 2025.

Wir wünschen uns nicht nur Bilder von typischen Hamburg-Motiven – nicht nur Aufnahmen vom Michel, der Elbphilharmonie, vom Hafen und vom Rathaus. Wir sind auch interessiert an den unbekannten, versteckten Orten in unserer Stadt. Wir möchten Fotos, die aus ungewöhnlichem Blickwinkel aufgenommen sind, wir setzen auf Hamburg-Momente, die überraschen.

Nur Querformate! Aus den schönsten Bildern wird ein Fotokalender gestaltet

Voraussetzung: Die Bilder müssen druckfähig und im Querformat sein. Denn in diesem Jahr will die MOPO aus den schönsten Bildern den MOPO-Fotokalender 2025 zusammenstellen – und mit etwas Glück werden Sie darin auch Ihre Bilder wiederfinden.

Im letzten Wettbewerb belegte dieses Foto Platz 4: Eine Aufnahme, die Rathaus, Elbphilharmonie, Lombardsbrücke und Alster aus ungewöhnlicher Perspektive zeigt. Manche Leser glaubten damals an eine Montage. Ist aber echt! Der Fotograf: Thomar Hopfgarten. Thomar Hopfgarten/hfr Im letzten Wettbewerb belegte dieses Foto Platz 4: Eine Aufnahme, die Rathaus, Elbphilharmonie, Lombardsbrücke und Alster aus ungewöhnlicher Perspektive zeigt. Manche Leser glaubten damals an eine Montage. Ist aber echt! Der Fotograf: Thomar Hopfgarten.

Und so funktioniert es: Senden Sie bis zu fünf Fotos per E-Mail an die Adresse: fotokalender@mopo.de (maximale Größe pro Foto: rund drei Megabyte). Jeder Einsender versichert, dass er über die Urheberrechte an den eingesandten Fotos verfügt und dass Personen, die auf den Fotos erkennbar abgebildet sind, mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

Außerdem erklärt sich jeder Teilnehmer mit einer honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen des Wettbewerbs (z. B. Print, Online, Social Media, Fotokalender) durch die MOPO einverstanden. Die Gewinner des Fotowettbewerbs erhalten als Preis ein Exemplar des MOPO-Fotokalenders 2025.

Die Gewinner erhalten als Preis je einen Fotokalender

Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos bis zum 10. Juli zu. Es sollte sich um Fotos handeln, die 2025 in Hamburg oder in der näheren Umgebung entstanden sind. Fügen Sie Ihrer Mail eine Word-Datei (oder ähnliches Format) bei, in der Sie beschreiben, wann die Bilder entstanden sind und was darauf zu sehen ist.

Eine Jury aus Redaktionsmitgliedern der MOPO wird die besten Fotos prämieren.

Nennen Sie uns unbedingt Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Alter, Ihren Beruf, außerdem Ihre Postadresse – damit wir Ihnen den Gewinn zusenden können. Wir freuen uns auf Ihre Fotos!