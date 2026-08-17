Der Schulstart in Hamburg ist für einige Kinder schwieriger als für andere: Jedes vierte Kind hat Probleme mit Sprache oder Motorik. Das zeigen aktuelle Daten.

Sprach- oder Sprechstörungen erschweren Kindern den Schulstart. Neben Problemen im Unterricht oder beim Lernen brauchen Kinder diese Fähigkeit für soziale Kontakte (Symbolbild). picture alliance/dpa | Lars Penning

Fast jedes vierte Kind im Kita-Alter in Hamburg hat Schwierigkeiten mit der Sprache, dem Sprechen oder der Motorik. Das geht aus dem Kinderatlas der Krankenkasse Barmer hervor.

Die aktuellen Daten des Kinderatlas dokumentieren, dass 2024 rund 22,8 Prozent der Hamburger Vorschulkinder eine ärztlich dokumentierte Sprach- oder Sprechstörung hatten. Das entspricht mehr als 16.500 Kinder. Bei 6,7 Prozent der Kinder unter sechs Jahren wurden außerdem motorische Entwicklungsstörungen festgestellt, hochgerechnet sind das rund 7200 Kinder.

Susanne Klein, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Hamburg, sagt dazu, dass diese Fähigkeiten wichtig für die Teilnahme am Unterricht, aber auch für soziale Kontakte seien. „Kinder brauchen von Anfang an Gelegenheiten zum Sprechen, Spielen und Bewegen, um sich gesund zu entwickeln“, sagt sie.

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Kinder in Hamburg von Problemen mit Motorik und Sprache betroffen

Die Studie zeigt außerdem, dass der Anteil der Kinder mit einer Sprach- oder Sprechstörung in Hamburg von 7,4 Prozent im Jahr 2005 auf 22,8 Prozent im Jahr 2024 gestiegen ist. Der Wert hat sich also verdreifacht. Das gilt auch für den Wert für motorische Entwicklungsstörungen. Im selben Zeitraum ist dieser von 2,2 auf 6,7 Prozent gestiegen.

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Jungen sind wesentlich häufiger von Entwicklungsstörungen betroffen als Mädchen. 2024 hatten 27,1 Prozent der Hamburger Jungen und 18,1 Prozent der Mädchen im Vorschulalter eine Sprach- oder Sprechstörung. Motorische Entwicklungsstörungen traten bei 8,1 Prozent der Jungen und 5,1 Prozent der Mädchen auf.

So werden Sprachprobleme erkannt

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Sprachprobleme lassen sich bei Kindern durch Schwierigkeiten bei der Lautbildung, einen geringen Wortschatz oder einen fehlerhaften Satzbau erkennen. Motorische Defizite äußerten sich etwa durch Unsicherheiten beim Gehen, Gleichgewichtsprobleme oder Schwierigkeiten beim Malen und Basteln.

Susanne Klein sagt: „Sprach- und Bewegungsentwicklung fallen nicht vom Himmel. Kinder brauchen Anregungen im Alltag, Gespräche, gemeinsame Erlebnisse und ausreichend Bewegung.“ Dazu sei auch ein altersgerechter Umgang mit den Medien wichtig. Bei Auffälligkeiten rät Klein dazu, frühzeitig die Kinderärztin oder den Kinderarzt aufzusuchen: „Je früher Unterstützung beginnt, desto besser sind die Entwicklungschancen der Kinder.“

Für die Auswertung der Sprech- und Sprachstörungen wurden Daten von Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren berücksichtigt, bei den motorischen Störungen Daten von Kindern bis zum Alter von fünf Jahren.

Der Kinderatlas der Barmer ist eine fortlaufende wissenschaftliche Auswertung über die gesundheitliche Entwicklung von Kindern in Deutschland. (pli)