Flughafen bekommt Fernwärme: Für Auto- und U-Bahn-Fahrer wird’s monatelang eng

Ab Montag entsteht bis Ende 2028 eine neue Fernwärmeleitung zum Hamburger Flughafen. Autofahrer müssen sich auf neue Baustellen einstellen. Ab Juli werden auch Fahrgäste der U1 mehr Geduld brauchen. Was auf Hamburger zukommt.

Bauarbeiten für eine neue Fernwärmeleitung zum Flughafen werden den Verkehr im Hamburger Norden von diesem Montag an beeinträchtigen. Die 4,7 Kilometer lange Leitung soll entlang der Otto-Wels-Straße im Stadtteil Winterhude über die ehemalige Hindenburgstraße in Alsterdorf bis zum Flughafenareal am Weg beim Jäger (Fuhlsbüttel) gehen. Der erste Bauabschnitt beginnt in der Traute-Lafrenz-Straße zwischen Maienweg und Alsterkrugchaussee und soll bis November dauern. Das gesamte Bauprojekt ist in zehn Abschnitte unterteilt, die teilweise parallel abgewickelt werden. Die Arbeiten sollen bis Ende 2028 dauern.

Zunächst wird nach Angaben der Hamburger Energiewerke in der Nähe des Flughafens ein Abschnitt der ehemaligen Hindenburgstraße, die seit vergangenem Jahr Traute-Lafrenz-Straße heißt, bis voraussichtlich November gesperrt. Zwei Buslinien (23 und 28) müssen umgeleitet werden.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: 400 Jahre Reeperbahn: Hier lebt der alte Kiez weiter

Hier lebt der alte Kiez weiter Der Kampf um die Elbchaussee: Autofahrer gegen Radfahrer

Autofahrer gegen Radfahrer Eigenbedarf: Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung

Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli

Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Musical „Zurück in die Zukunft” feiert Premiere & Sean Paul vertreibt unseren Winterblues

Daran schließt sich die Sperrung eines weiteren Abschnitts der Straße bis zum Frühjahr 2027 an. Außerdem wird der Weg beim Jäger an der Einfahrt zur Lufthansa Technik ab diesem Frühjahr für mehrere Monate voll gesperrt, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht.

Bauarbeiten zum Flughafen: U-Bahnlinie drei Monate unterbrochen

Mit weiteren Bautätigkeiten von Hamburg Wasser auf der Alsterkrugchaussee und der Hochbahn sei die Maßnahme abgestimmt, erklärten die Energiewerke. Über die Alsterkrugchaussee, die Teil der Bundesstraße B433 ist, verläuft die Umleitungsstrecke. Bis mindestens Mitte April ist an einer Baustelle die rechte Fahrbahn gesperrt, wie eine Sprecherin von Hamburg Wasser sagte.

Eine Bahn der Linie U1 fährt in einen Bahnhof ein (Symbolbild). picture alliance / Schoening Eine Bahn der Linie U1 fährt in einen Bahnhof ein (Symbolbild).

Die U-Bahnlinie U1 soll von Mitte Juli bis Mitte Oktober für Bauarbeiten zwischen den Stationen Lattenkamp und Fuhlsbüttel Nord unterbrochen werden. Die Ersatzbusse müssen die im Bau befindliche Fernwärmetrasse queren. Das Ersatzkonzept befinde sich noch in der Ausarbeitung, erklärte der Senat.

Ziel des Projekts ist es, den Flughafen und die Lufthansa Technik an das Fernwärmenetz anzuschließen. Dadurch können nach Angaben der Energiewerke jährlich rund 17.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Zum Vergleich: Laut dem Klimaplan des rot-grünen Senats stieß ganz Hamburg im Jahr 2023 gut 11,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus. Das Projekt würde den Ausstoß also um knapp 0,15 Prozent verringern. Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen Hamburgs um 47 Prozent im Vergleich zu 2023 sinken.

Energiewerke: „Können nicht verhindern, dass Verkehrsfluss mal beeinträchtigt wird.“

Um das Ziel zu erreichen, soll bis spätestens 2030 keine Steinkohle mehr zur Wärmeerzeugung verwendet werden. Zwei sogenannte Energieparks im Hafen und am Kraftwerksstandort Tiefstack sollen Abwärme aus Industriebetrieben, der Müllverbrennung und aus Klärwerksprozessen ins Netz speisen. Eine zentrale Funktion wird dabei ein neues Gaskraftwerk im Hafen übernehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kulturkampf um Hamburgs berühmteste Prachtstraße

In Tiefstack soll in der nächsten Woche der Bau eines Wärmespeichers beginnen. In Moorburg dauern die Abrissarbeiten eines vor gut zehn Jahren in Betrieb genommenen großen Steinkohlekraftwerks an. Auch in anderen Stadtteilen werden zurzeit Fernwärmeleitungen gebaut. „Leider können wir nicht verhindern, dass der Verkehrsfluss auch mal beeinträchtigt wird“, heißt es dazu auf der Internetseite der Energiewerke. (dpa/mp)