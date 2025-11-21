Nächtlicher Einsatz in Billstedt: Polizei mit Maschinenpistolen vor Ort

Nächtlicher Polizeieinsatz Legienstraße: Zahlreiche Beamte waren kurz vor Mitternacht mit Maschinenpistolen vor Ort. Ging es um Drogen?

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 23.30 Uhr in der Legienstraße 177 zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund soll nach ersten Informationen eine Bedrohungslage gewesen sein, bei der auch Betäubungsmittel eine Rolle gespielt haben könnten.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifenwagen und einer Großzahl von Einsatzkräften an, mehrere Beamte waren mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Laut Lagedienst wurde der Einsatz durch einen Mann ausgelöst, der stark alkoholisiert gewesen sein soll und widersprüchliche Angaben machte.

In der Vergangenheit habe es schon einmal einen ähnlichen Einsatz vor Ort gegeben. Der Sachverhalt wurde aufgenommen. (mp)