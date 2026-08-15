Ganz allein, ohne Familie, stand Schäfchen Phili auf einem Deich in Hamburg – und landete im Tierheim an der Süderstraße. Nun gibt es ein Happy End.

Schaf Phili stand ganz allein auf einem Deich – doch jetzt hat es richtig Glück gehabt. Kringels Hof

Schafe sind Herdentiere, nur in ihrer Gruppe fühlen sie sich wohl. Als auf einem Deich in Hamburg ein einsames Schäfchen gefunden wurde – ohne Ohrmarke und seine Familie – kam es ins Tierheim an der Süderstraße. Doch die Geschichte der kleinen Phili geht gut aus: Sie hat sogar schon einen besten Freund gefunden.

Die kleine Phili hatte Glück: Sarah Wilhelms, Mitgründerin des Lebenshofs „Kringels“ in Scharnebeck (Landkreis Lüneburg), hat von ihrem Schicksal aus der Zeitung erfahren. Für das Team stand sofort fest: Schäfchen Phili braucht schnell ein neues Zuhause – und zwar bei uns. „Weil sie so einsam war, hat sie die ganze Zeit nach ihren Artgenossen gerufen und immer wieder laut geschrien. Das hat uns das Herz gebrochen.“

Lebenshof in Lüneburg rettet Schäfchen von Hamburger Deich

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In einer Hunde-Transportbox fuhr das Team das Schäfchen im Auto von Hamburg nach Scharnebeck. „Sie wurde wahrscheinlich dieses Frühjahr geboren, ist noch ganz jung“, sagt Sahra Wilhelms (29) zur MOPO. „Bei uns war sie sehr neugierig und hat durch den Zaun direkt Kontakt mit den anderen Schafen aufgenommen.“ Rund 20 Artgenossen leben auf dem „Kringels Hof“. Und einen davon mag Phili ganz besonders: „Den kleinen Schafbock Nepumuk haben wir mit der Flasche aufgezogen. Das passt zwischen den beiden richtig gut.“

In den Kommentaren auf Social Media fühlen die Follower mit: „Wie schön! Toll, dass ihr das gemacht habt“, schreibt jemand. Oder auch: „Willkommen und ein gutes Einleben!“

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Phili hat einen Freund gefunden, den Schafbock Nepumuk. Kringels Hof

Auf dem „Kringels Hof“ leben vor allem Tiere, die echte Notfälle waren und gerettet wurden, auch Enten, Esel, Alpakas und Ziegen. Der Hof ist ein gemeinnütziger Verein und auf Spenden angewiesen. Nach einer Anmeldung können Gruppen ihn besuchen.

„Wir verstehen uns als Kontaktort zwischen Tier, Mensch und Natur“, so Sarah Wilhelms. Die drei jungen Gründer arbeiten hauptberuflich im sozialen Bereich. „Wir wollen vom Nutztier-Gedanken wegkommen und Mitgefühl und Empathie vermitteln.“

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Am 22. August feiert der „Kringels Hof“ von 14 bis 17 Uhr den Tag des offenen Hofes. Dann sind alle Besucher willkommen – und können auch Phili begrüßen.