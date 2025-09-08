mopo plus logo
Mann mit Brille in dunklem Parka

Klaus Schomacker, Sprecher der Initiativen für erfolgreiche Integration (Archivfoto von 2016) Foto: dpa | Lukas Schulze

paidFluchtkrise 2015: Einiges erreicht, „vieles ist aber auch total gescheitert“

Das Jahr 2015 machte einen Rissener Ingenieur zu einem der wichtigsten politischen Akteure der Stadt: Klaus Schomacker (71) hat bis 2016 die „Bürgerverträge“ mitverhandelt, eine absolute Hamburgensie: Keine andere Stadt hat mit Bürgerinitiativen Verträge abgeschlossen über die Größe und Betriebsdauer von Flüchtlingsunterkünften. Jetzt blickt Schomacker zieht ein Fazit.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

