Das Jahr 2015 machte einen Rissener Ingenieur zu einem der wichtigsten politischen Akteure der Stadt: Klaus Schomacker (71) hat bis 2016 die „Bürgerverträge“ mitverhandelt, eine absolute Hamburgensie: Keine andere Stadt hat mit Bürgerinitiativen Verträge abgeschlossen über die Größe und Betriebsdauer von Flüchtlingsunterkünften. Jetzt blickt Schomacker zieht ein Fazit.



