Stellen Sie sich für einen Moment mal folgendes vor: Der Fahrer eines Elektroautos würde seinen Wagen in der Zufahrt einer Tankstelle parken. Und während er gemütlich einen Kaffee trinken oder einkaufen geht, kommen die anderen Autofahrer nicht an die Zapfsäule. Diese Gleichgültigkeit würde Sie verärgern, Sie wären sicher, dass schnellstmöglich Polizei sowie ein Abschleppwagen kämen, um das Fahrzeug des Falschparkers zu entfernen? Sicher würde das passieren, denn wir sind uns vermutlich alle einig, dass der Einzelne nicht andere Verkehrsteilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes blockieren darf.



Aber genau das passiert jeden Tag vielfach an den Hamburger Stromtankstellen für E-Autos. E-Autofahrer Bilal O. aus Eilbek hatte seinen Frust darüber in der MOPO gerade erst kundgetan. Die gekennzeichneten Flächen am Straßenrand sind keine Parkplätze, man darf sein Auto hier nur abstellen, wenn man es zum Laden anschließt. Trotzdem blockieren ständig Verbrennerautos oder E-Autos, die nicht laden, die Stromsäulen. Besonders negativ fallen dabei auch die Fahrzeuge eines Carsharing-Anbieters auf.

Ladesäulen: Polizei und Stadt kontrollieren nicht zielgerichtet

Ein typisches Beispiel von der Sülldorfer Landstraße, bevor ich diesen Kommentar geschrieben habe: Ein Verbrenner-Opel parkt an einer Ladesäule. Und als ob das irgendwas ändern würde, hat der Fahrer, der in einer Bankfiliale verschwindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet. Unter dem Gebäude mit der Bank gibt es übrigens 40 kostenlose Parkplätze!

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Die meisten kommen mit diesem dreisten Parkverwalten durch. Die Bußgeldbescheide in Hamburg haben zwar zugenommen, aber was sind gut 5000 Bußgelder im ersten Halbjahr bei mehr als 5000 Ladesäulen in der Stadt? Zielgerichtet werden die Ladestellplätze eben nicht kontrolliert, was aber dringend nötig wäre. Und zur Abschreckung sollten die blockierten Säulen vom Abschlepper freigeräumt werden – denn im Straßenverkehr zählt nicht das eigene Ego, sondern das rücksichtsvolle Miteinander.

Falschparker torpedieren die Mobilitätswende

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Diese Falschparkerei hat übrigens enorme Auswirkungen auf die Mobilitätswende. Denn das größte Hindernis, warum sich Städter noch gegen ein E-Auto entscheiden, ist die Ladeinfrastruktur. Ja, da kommt einiges zusammen, das Problem mit den vielen Ladekarten, der oft hohe Preis – aber eben auch die Verfügbarkeit von Stromsäulen. Ich bin heilfroh, dass ich zu den privilegierten Menschen gehöre, die zu Hause am privaten Stellplatz laden können – aber die meisten können das in Hamburg eben nicht.

Es ist gut, wenn die Stadt jetzt technisch aufrüsten und die Ladeplätze mit Sensoren ausstatten will, um illegale Parker besser identifizieren zu können. Berlin hat schon 2023 damit begonnen, erste Ladestellplätze damit auszustatten – warum auch immer Hamburg drei Jahre länger brauchte, um die Technik nun endlich einzusetzen?



