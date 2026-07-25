Jedes Jahr steigt die Zahl ausgesetzter Tiere in den Sommerferien dramatisch an. Die Tierheime sind voll.

Die Zahl der verlassenen und verstoßenen Tiere ist in Hamburg während der Urlaubszeit besonders hoch – und das trotz zahlreicher Aufnahmestopps in den Tierheimen. Seit Anfang Juni hat das Tierheim in der Süderstraße 176 Tiere aufgenommen. Doch die Dunkelziffer sei deutlich größer, schätzt der Hamburger Tierschutzverein.

„Wir sind jedes Jahr wieder entsetzt, wie leichtfertig sich gewissenlose Menschen zur Ferienzeit ihrer Familienmitglieder entledigen. Sie setzen ihr Tier irgendwo aus, wo es im Zweifelsfall nicht gefunden wird”, sagt Janet Bernhardt, 1. Vorsitzende des Hamburger Tierschutzvereins.

Aufnahmestopp: Kapazität der Tierheime ist am Limit

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Das Tierheim in der Süderstraße sei jetzt schon an der Belastungsgrenze. Für Katzen, Reptilien und Ziervögel bestehe zurzeit ein Aufnahmestopp.

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Janet Bernhardt hat die Hoffnung nach 30 Jahren Tierschutzarbeit schon fast aufgegeben: „Trotzdem appelliere ich zum wiederholten Male an die Menschen: Sucht während der Ferienzeit eine vorübergehende Unterbringungsmöglichkeit und setzt eure Tiere nicht einfach aus.” Erfahrungsgemäß steige die Zahl der ausgesetzten Tiere während der Sommerferien weiter an, berichtet der Verein. Spitzenwerte können demnach bis zu 50 Fälle pro Woche erreichen.

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Hohe Geld- und Haftstrafen drohen

Wer ein Tier aussetzt, macht sich strafbar: Den Besitzern kann dadurch eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro drohen. Im Einzelfall kann sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren folgen, wenn das Tier zu Tode kommt.

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