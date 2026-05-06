„Eines der gefragtesten Ziele Europas“: Neuer Direktflug ab Hamburg in den Süden

Das Streckennetz am Flughafen Hamburg bekommt schon wieder Zuwachs. Ab dem Herbst wird ein beliebtes Ziel im Süden angeflogen.

Die britische Fluggesellschaft easyJet erweitert ihr Streckennetz ab Hamburg erneut. Ab dem 30. Oktober 2026 geht es einmal pro Woche direkt von Hamburg in die spanische Metropole Sevilla. Geflogen wird freitags um 9.20 Uhr, zurück geht es jeweils montags um 15.45 Uhr.

Mit der neuen Verbindung wächst das easyJet-Angebot ab Hamburg auf insgesamt neun Direktziele. Erst zuletzt hatte die Airline neue Strecken nach Prag und Genf angekündigt. Anfang Mai startete zudem bereits die Verbindung nach Marrakesch.

Ideale Voraussetzung „für kleine Auszeit“

„Mit Sevilla nimmt easyJet eines der gefragtesten Städtereiseziele Europas neu ins Programm ab Hamburg auf“, sagte David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport. Die neue Verbindung biete ideale Voraussetzungen „für eine kleine Auszeit im Süden“.

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Die andalusische Hauptstadt gilt als beliebtes Ziel für Kurztrips – unter anderem wegen ihrer historischen Altstadt, der Kathedrale, des Königspalasts Alcazar sowie der typisch spanischen Mischung aus Tapas, Flamenco und mediterranem Flair. Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. (rei)