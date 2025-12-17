Gerade mal ein Jahr hatte Susann Schümann ihren Laden in Bramfeld, dann kam Corona. Als Nächstes der Ukraine-Krieg. Beide Krisen hat sie überstanden. Jetzt droht dennoch das Aus: Die Kunden geben kaum noch Geld aus. Und zu allem Überfluss gibt ihr jetzt auch noch die Bank den Rest. Doch aufgeben will sie nicht. Noch nicht.

Susann Schümann (61) will mit ihrem Feinkost-Laden „VielFach“ im Bramfelder Einkaufszentrum Marktplatz Galerie ein Statement für fair produzierte Artikel setzen. „Wir achten sehr darauf, dass wir hochwertige Produkte aus kleinen Manufakturen anbieten“, erzählt sie. Schokolade und Seife ohne Palmöl und Marmelade von einer Marmeladenköchin aus dem Alten Land, ohne Farbstoffe und Geschmacksverstärker. Doch jetzt steht die Hamburgerin vor großen finanziellen Problemen und bangt um die Zukunft ihres Geschäfts.