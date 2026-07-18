Das ZDF hat Danger Dan mit seinem Song „Keine Angst“ ausgeladen. Zwei Hamburger Radiomacher positionieren sich.

Stefan Kruecken (links) und Lars Meier (rechts) haben verschiedene Ansichten über den neuen Song von Danger Dan. Collage: MOPO Credit: hfr/ IMAGO / Carsten Thesing / Marcus Brandt/dpa

Das Lied „Keine Angst“ von Danger Dan ist gerade einmal zwei Tage alt und schon spaltet es die Hamburger Radiowelt. Während die einen den Song stündlich spielen, sehen die anderen komplett davon ab. Die MOPO hat mit Lars Meier von „Ahoy Radio“ und Stefan Kruecken von „Radio Ankerherz“ gesprochen.

Nachdem das ZDF Danger Dan und Igor Levit kurzfristig von ihrem geplanten Auftritt in der Satire-Sendung „Die Anstalt“ ausgeladen hat, ist das Internet weiterhin in heller Aufruhr. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die in dem Lied einen Aufruf zur Gewalt verstehen, die anderen sehen den Song als wichtige, von der Kunstfreiheit gedeckte Botschaft gegen den Faschismus.

Meier von „Ahoy Radio“: „Kunst lebt von Provokation“

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Lars Meier von „Ahoy Radio“ gehört zu letzterer Gruppe. „Kunst lebt von Übertreibung und Provokation“, sagt er. „Ich habe als Jugendlicher Punk gehört. Slime hatte da ganz andere Forderungen und die wurden zurecht nicht im damaligen Programm gespielt. Die Leute hätten einen Herzinfarkt bekommen.“

„Mir gefällt das Lied und ich finde, dass jeder sich darüber eine eigene Meinung bilden sollte. Das gehört zur Demokratie dazu. Zumal ja nur über Andeutungen diskutiert wird. Deswegen war es mir als Intendant von ‚Ahoy Radio‘ wichtig, dass wir unseren Hörern zeigen, worum es geht.“ So wurde das Lied gestern immer zum Ende jeder Stunde gespielt.

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Lars Meier von „Ahoy Radio“ hat nach dem Veröffentlichen von „Keine Angst“ den Song stündlich auf dem Sender laufen lassen. hfr

Mittlerweile hat das Video von Danger Dan auf Youtube fast 520.000 Aufrufe. In den Kommentaren schreiben die Nutzer in ironischer Art über das ZDF. „Hab irgendwie gelesen, das wäre die aktuelle Songempfehlung des ZDF“, schreibt jemand. Der Kommentar hat über 550 Likes.

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Die Reaktion des ZDF auf den Song hat auch Meier zum Grübeln gebracht. „Das Interessante ist, dass das Lied ‚Keine Angst‘ heißt und das ZDF aber bevormundend und ängstlich reagiert hat“, sagt er. Er findet die Entscheidung, den Auftritt von Danger Dan und Igor Levit abzusagen, falsch.

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Kruecken von „Radio Ankerherz“: Song ist ein Aufruf zu Gewalt und Straßenkämpfen

Das sieht Stefan Kruecken von „Radio Ankerherz“ anders. Er hat sich mit seinem Sender dazu entschieden, das Lied nicht zu spielen. „Das Öffentlich-Rechtliche beinhaltet ja das Wort ‚rechtlich‘. Ich kann schon verstehen, dass das ZDF den Song nicht streamen will. Der Aufschrei aus konservativen Kreisen wäre gewaltig gewesen“, sagt er.

Besonders negativ stößt ihm das Ende des Liedes auf. Dort singt Danger Dan „Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maja und Nanuk“ und spielt damit wohl auf die sogenannte Hammerbande an. Lina E. und drei weitere Mitglieder der Gruppe wurden im Mai 2023 in Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Sie hatte zwischen 2018 und 2020 ostdeutsche Rechtsextremisten überfallen und zusammengeschlagen.

Stefan Kruecken von Ankerherz hat sich gegen eine Ausstrahlung von „Keine Angst“ entschieden. hfr

Kruecken positioniert sich entschieden gegen die AfD und bekommt dafür im Netz auch viel Hass ab, wie er erzählt. Doch in Danger Dans Song sieht er einen Aufruf zu Gewalt. „Ich finde wichtig, dass man mit dem Rechtsstaat und rechtsstaatlichen Mitteln gegen den Rechtsextremismus vorgehen sollte, und nicht mit Straßenkampf, Ausspionieren und Grüßen an verurteilte Gewalttäter. Ich finde, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung“, sagt er. Der Gruß decke sich nicht mit den Werten, für die der Radiosender stehe.

„Ich finde, Demokratie lebt von Gewaltfreiheit und darauf, dass man auf den Rechtsstaat vertraut“, erklärt er. „Die Leute würden ausflippen, wenn das eine rechte Band gemacht hätte.“ Auch Lars Meier ist gegen Gewalt, wie er deutlich sagt. Er sieht in den Texten von Danger Dan aber keinen direkten Aufruf.





Transparenzhinweis: Die MOPO ist sowohl Lars Meier als auch Stefan Kruecken seit Jahren partnerschaftlich verbunden. Kruecken schreibt eine wöchentliche Kolumne in der MOPO, vom „N Klub“, den Meier gegründet hat, sind wir Medienpartner.