„Eine komplette Sperrung wäre unser Ruin“: Ärger um Autofrei-Pläne für Wilhelmsburg

Mit den geplanten Neubauquartieren wächst auch die Sorge vor mehr Verkehr. Während einige Anwohner den Schutz vor Lärm und Durchgangsverkehr begrüßen, fürchten Gewerbetreibende um ihre Existenz.

Es sind Pläne, die sogar die Bezirkspolitik in Wilhelmsburg überraschten: Der Vogelhüttendeich, eine wichtige Ausweichroute für das nördliche Reiherstiegviertel, könnte künftig in Teilen autofrei werden. Unter den Anwohnern und Gastronomen gehen die Meinungen dazu deutlich auseinander.

„Laster mit großen Anhängern nutzen hier die Straße als Abkürzung. Überhaupt fahren hier zu viele Autos durch“, erzählt Eike Dillmann. Die 72-Jährige wohnt bereits seit vielen Jahren am Vogelhüttendeich und würde eine teilweise Sperrung der Straße begrüßen. „Anwohner müssten natürlich weiter reinfahren dürfen“, schränkt sie allerdings noch ein.

Vogelhüttendeich: Anwohner berichten von viel Lkw-Lärm

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Da stimmt ihr Thomas Buschdorf (68) zu. „Ich fände eine Sperre gut. Hier ist einfach zu viel Verkehr, auch zu viele Laster. Wir als Anwohner müssten natürlich weiter die Möglichkeit haben, in den Vogelhüttendeich einzufahren.“ Er habe Parkplätze auf dem eigenen Hof.

Anwohner Tohmas Buschdorf (68) fände eine Teil-Sperrung des Vogelhüttendeichs gar nicht so schlecht. Florian Quandt

Auslöser der aktuellen Diskussion ist eine Präsentation der städtischen Wohnungsbaugesellschaft IBA im Regionalausschuss Wilhelmsburg. Gleich drei neue Quartiere sind hier in den nächsten Jahren geplant. Das Wilhelmsburger Rathausviertel, das Elbinselquartier und das Spreehafenviertel sollen künftig bis zu 10.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner anlocken.

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Wilhelmsburg soll in den kommenden Jahren deutlich wachsen

Das bedeutet allerdings auch eine künftig viel höhere Verkehrsbelastung für die Elbinsel. Nach ersten Prognosen der Verkehrsbehörde könnten bis 2035 täglich rund 8100 Fahrzeuge den Vogelhüttendeich nutzen – derzeit sind es etwa 4600. Noch deutlicher wird es anhand der angrenzenden Schlenzigstraße: 12.500 Autos sollen dort künftig pro Tag entlang fahren, bislang sind es 4800.

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Der Vogelhüttendeich in Wilhelmsburg ist seit ein paar Jahren eine Einbahnstraße. Florian Quandt

In ihrer Präsentation stellte die IBA deshalb auch einige mögliche neue Verkehrskonzepte für den Stadtteil vor: Eins davon betrifft den Vogelhüttendeich zwischen Schlenzigstraße und Georg-Wilhelm-Straße, der demnach komplett für den Autoverkehr gesperrt werden könnte. In diesem Abschnitt soll einmal eine neue Schule entstehen. Aus Angst vor zu vielen Elterntaxis, die die schmale Straße blockieren könnten, kam bei den Planern die Idee einer autofreien Schulzone.

Restaurant-Besitzer ist von möglichen Autofrei-Plänen entsetzt

Qazim Dreshaj (71), Wirt beim Restaurant „Zum Anleger“, hält wiederum nichts von den Plänen. „Seit 2019 ist das hier eine Einbahnstraße, da haben wir für gekämpft und das läuft jetzt gut“, sagt er. „Aber eine komplette Sperrung wäre unser Ruin. Dann müssen wir zumachen. Unsere Gäste kommen aus ganz Hamburg und viele kommen mit dem Auto und können auf dem Parkplatz des Ruderclubs parken. Das ginge dann nicht mehr.“

Auch in der Bezirkspolitik war man von den Plänen nicht begeistert: „Die unterschiedlichen Anforderungen im Quartier müssen berücksichtigt werden“, sagte SPD-Politikerin Kesbana Klein zur MOPO. „Dazu gehören sichere Schulwege ebenso wie eine gute Erreichbarkeit der Anwohner, ausreichend Parkraum und eine funktionierende Verkehrsführung.“ Der Vogelhüttendeich habe sich als Einbahnstraße bewährt und solle das auch in Zukunft bleiben.

Zusammen mit den Grünen hat ihre Partei einen Antrag eingereicht, um die Planung für eine Sperrung des Vogelhüttendeichs zu verhindern. Bislang handele es sich nur um Überlegungen, betonte wiederum ein IBA-Sprecher. Weiter wolle man sich dazu bislang nicht äußern.