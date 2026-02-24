Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) spricht bei der Präsentation am Dienstag von einer „Jahrhundertchance“: Erstmals seit 100 Jahren wird eine zusätzliche Bahn-Brücke über die Elbe gebaut. Der Plan für die wichtigste Eisenbahnverbindung im Norden gleicht an vielen Stellen einem ultrakomplizierten „Brücken-Tetris“. Die MOPO erklärt, was dort genau geplant ist und worauf sich Bahnfahrer einstellen müssen.





