Der Döner gehört zum beliebtesten Fastfood, auch in Hamburg. Doch nun macht ein anderes türkisches Gericht ihm Konkurrenz: Das Tantuni erobert immer mehr die Hansestadt. Was es so speziell macht, wo es besonders gut schmeckt und ob es den Döner ablösen wird – die MOPO hat mit zwei Gastro-Experten gesprochen.

„Das ist mehr als eine Welle, das ist eine echte Entdeckung“, sagt der Hamburger Gastronom Koral Elci zur MOPO. Das Tantuni gehört in der Türkei seit Generationen zum Alltag – nun wird es auch in Hamburg immer beliebter. Und wird mittlerweile als Döner-Konkurrenz betrachtet.

Trend-Gericht: „Jeder gute Tantuni-Macher hat seine eigene Handschrift“

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Anders als beim Döner kommt das Fleisch hier nicht vom Drehspieß: Das Rind oder Lamm wird stattdessen in einer speziellen Metallpfanne, dem „Saç“, gebraten. „Dazu kommen Petersilie, Zwiebeln, Sumach, Zitrone, es ist eine ganz andere Aromenwelt: mehr Säure, mehr Kräuter“, so Elci. Das Ganze wird in dünnes, weiches Fladenbrot (Lavas) eingerollt. Das Gericht sei persönlicher als der Standard-Imbiss-Döner: „Jeder gute Tantuni-Macher hat seine eigene Handschrift.“

Das Fastfood liegt im Trend: „Was in Berlin vor zwei, drei Jahren begonnen hat, ist jetzt auch hier richtig sichtbar: neue Läden öffnen, auf Instagram wird es gefeiert, und plötzlich kennen Leute Mersin, die vor einem Jahr nicht mal wussten, wo das liegt“, so Koral Elci. In der großen Hafenstadt im Süden der Türkei wurde das Tantuni erfunden.

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Koral Elci betreibt das „Table Dot“ in der Altstadt. hfr





„Es ist deutlich fettiger als ein klassischer Döner“, ergänzt Experte Kemal Üres, auch als Hamburgs Gastroflüsterer bekannt. „Das muss man mögen, weil das Fett schon ordentlich an den Händen runterläuft. Das hast du beim Döner eher nicht, da ist es meistens die Soße.“

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In Hamburg gibt es auch schon Läden, die sich auf Tantuni spezialisiert haben. Koral Elci empfiehlt persönlich das „Ankara Tantuni“ in St. Georg, „da stimmt das Handwerk“.





Kemal Üres ist auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ bekannt. Marius Röer

Wird das Tantuni den klassischen Döner ablösen? Da sind sich die Experten einig: „Nein. Der Döner ist Teil der deutschen Alltagskultur, das schiebt keiner zur Seite“, so Elci. Aber Tantuni besetze „eine Lücke, die der Döner so gar nicht füllen kann – kleiner, frischer, weniger Fastfood, mehr Streetfood mit Charakter“.

„Hochwertige Döner machen dem klassischen Döner das Leben schwer“

Stattdessen könnten aber Steak-Döner die Standard-Variante abhängen: Dafür werden ganze Fleischscheiben in Steak-Qualität auf dem Spieß geschichtet, ohne Hackfleisch-Anteil. „Der geschichtete, hochwertige Döner macht den klassischen Läden schon das Leben schwer“, so Kemal Üres. „Jetzt, wo sich die Preise nach oben entwickelt haben und Leute bereit sind, elf oder zwölf Euro für einen Döner zu bezahlen, sind sie auf dem Vormarsch.“