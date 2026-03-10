Was für eine spannende Idee: Die Architekturstudentin Lotta Wulf hat eine futuristische Brücke über den Baakenhafen in der HafenCity entworfen, die den Buenos-Aires-Kai mit der geplanten neuen Oper verbinden soll. Ihre Idee: Auf der Brücke könnte es Terrassen, Grün- und Veranstaltungsflächen geben – das Bauwerk wird zum Treffpunkt.

In der HafenCity in Hamburg soll in den kommenden Jahren ein neues kulturelles Wahrzeichen entstehen: eine neue Oper für Hamburg, gesponsert vom Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne. Den geplanten Kulturtempel bewirbt die Stadt Hamburg als Ort „mit hervorragender Aufenthaltsqualität für alle Hamburgerinnen und Hamburger”. Die Architekturstudentin Lotta Wulf hat in ihrer Abschlussarbeit die Vision einer futuristischen „Living Bridge” in der direkten Umgebung entworfen: die „Elbe Bridge“.

Studentin schlägt Brücke an der Oper in der HafenCity vor