In Hamburg ist die Zahl der Einbürgerungen gestiegen. Diese Länder sind am meisten vertreten.

Die Zahl der Einbürgerungen in Hamburg ist weiter gestiegen. picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

In Hamburg ist die Zahl der Einbürgerungen bereits zum vierten Mal in Folge gestiegen. Dabei kommen die meisten Menschen, die in Hamburg eine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, aus Syrien.

Im Jahr 2025 wurden 11.504 Menschen in Hamburg eingebürgert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um fast 20 Prozent. Denn 2024 wurden 9598 Menschen in der Hansestadt eingebürgert. Es handelt sich dabei um den vierten Anstieg in Folge, so das Statistikamt Nord.

Syrien ist wichtigstes Herkunftsland bei Einbürgerung

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Die größte Gruppe aller in Hamburg eingebürgerten Personen waren in beiden Jahren die Syrerinnen und Syrer. Ihre Zahl sank jedoch von 1827 Personen im Jahr 2024 auf 1592 Personen im Jahr 2025, also um 12,9 Prozent.

Zahl der Russen bei Einbürgerung gestiegen

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Es folgten im Jahr 2025 die Herkunftsländer Afghanistan mit 1234 Personen, die Türkei mit 885 Personen und Iran mit 865 Personen. An fünfter Stelle lagen die Eingebürgerten russischer Staatsangehörigkeit. Ihre Zahl stieg im Vorjahresvergleich um 316 Personen, also 60,3 Prozent.

Es folgen die Ukraine (414), Irak (325), Indien (271), Ägypten (270) und Ghana (245).