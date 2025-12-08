mopo plus logo
Marie Ijore Camara im Rathaus

Marie Ijore Camara (46), Altenpflegerin aus Winterhude Foto: Marius Röer

paidEinbürgerung: Wovon die frischgebackenen Deutschen träumen – und was sie sorgt

Ehrfürchtig betreten die rund 320 Neubürger mit ihren Angehörigen das Hamburger Rathaus. Die Einbürgerung ist für viele Hamburger mit Migrationshintergrund ein besonderes Ereignis im Leben. So manche Prüfung mussten sie dafür bestehen – nicht nur auf dem Papier. Der MOPO erzählten sie, was ihnen die Einbürgerung bedeutet, wovon sie träumen – und ob sie die „Stadtbild“-Debatte sorgt.

