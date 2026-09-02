Einbruchsversuche und Brandstiftung: Immer häufiger gibt es an Hamburgs Schulen auch Fälle von Vandalismus. So auch in der Theodor-Haubach-Schule in Hamburg-Altona.

Nach einem Einbruch in die Theodor-Haubach-Schule im Stadtteil Altona ist der Unterricht am Mittwoch ausgefallen. Unbekannte hätten in der Nacht zahlreiche Klassenräume gewaltsam geöffnet und diverse elektronische Geräte gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes war am Vormittag vor Ort.

Der Einbruch sei gegen 7 Uhr festgestellt worden. Weitere Angaben zum Ausmaß des Schadens oder zur Höhe des Diebesguts lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an.

Der Unterricht sei ausgefallen, weil die betroffenen Räume Teil der polizeilichen Ermittlungen waren. Die meisten der rund 500 Kinder wurden abgeholt, wie die Hamburger Bildungsbehörde mitteilte. Rund 100 Kinder seien in der Schule notbetreut worden. Am Donnerstag solle der reguläre Schulbetrieb voraussichtlich wieder aufgenommen werden.

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Mehr als 40 Einbruchsversuche an Schulen

Der Einbruch reiht sich in eine Serie von Einbrüchen und Vandalismus an Hamburger Schulen ein. Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben der Finanzbehörde mehr als 40 Einbruchsversuche an Schulen registriert. Zuletzt waren unter anderem Schulen in Lokstedt und Bergedorf betroffen. Dabei entstanden teilweise erhebliche Schäden an Türen, Fenstern und weiteren Einrichtungen.

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Die Stadt hat nach eigenen Angaben die Sicherheitsmaßnahmen an besonders gefährdeten Standorten verstärkt. Dazu gehören unter anderem Alarmanlagen, Wachdienste und verstärkte Polizeipräsenz. Zugleich wird an die Bevölkerung appelliert, im Umfeld von Schulen aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden. (dpa/mp)