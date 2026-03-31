Dreister Einbruch direkt vor dem Rathaus: „Rollladen mit voller Gewalt rausgerissen“

„Der Schock sitzt tief“, sagt Gastronomin Anisha Degens. In ihre kleine „Crumble Bar“ auf dem Rathausmarkt wurde nachts eingebrochen. Hier verkauft sie Schälchen mit Crumble, Apfelkompott und Vanillesoße. Was sie Montagmorgen an ihrem Stand erwartete und wie es nun weitergeht.

„Jemand hat versucht, den Rollladen mutwillig und mit voller Gewalt rauszureißen“, sagt Anisha Degens. Montagmorgen habe der Haustechniker ihr Fotos vom verwüsteten Stand geschickt – jemand habe in ihre kleine „Crumble Bar“ eingebrochen.

„Crumble Bar“ auf dem Hamburger Rathausmarkt wurde demoliert

Die 51-Jährige ist Mieterin eines der Rathaus-Pavillons – aus Platzgründen hat sie vor dem Pavillon zusätzlich eine mobile Verkaufstheke aufgebaut. Diese wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag demoliert. „Zum Glück sind noch alle Küchengeräte da. Unsere Versiegelungsmaschine für die Dosen wurde allerdings beschädigt.“ Anisha Degens hat Anzeige wegen Einbruchs gegen Unbekannt gestellt. Noch könne sie die Höhe des Schadens nicht einschätzen.

Die Gastronomin hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Privat. Die Gastronomin hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

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„Ich frage mich, was der Einbrecher sich erhofft hat. Bei uns kann man hier ohnehin nur mit Karte zahlen“, so Degens. Der Verkauf gehe aber trotzdem weiter. „Falls jemand in der Nacht etwas rund um den Standort gesehen hat, freuen wir uns über jeden Hinweis.“ (sir)