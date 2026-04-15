Mitten in der Nacht: Einbrecher-Alarm im Aldi

Polizeieinsatz in Oststeinbek: In der Nacht zu Mittwoch schrillte der Alarm bei Aldi-Supermarkt Im Hegen 2. Verdacht auf Einbrecher!

Der hauseigene Alarm des Discounters wurde um 4:10 Uhr ausgelöst. Als die Polizei an der Adresse Im Hegen 2 eintraf, fanden die Beamten eine Leiter in der Nähe des Gebäudes vor. Außerdem war die Decke offen – eine Abdeckplatte der abgehängten Dachisolierung war entfernt worden.

Alarm in Oststeinbek: Polizei durchsucht Aldi-Markt nach Einbrechern

Schnell kam der Verdacht auf, dass sich Einbrecher im Supermarkt befinden könnten. Die Feuerwehr wurde um Unterstützung gebeten, um mit einer Leiter das Dach zu kontrollieren.

Dort fanden sich jedoch keine Einbruchspuren. Der herbeigeeilte Marktleiter öffnete den Beamten die Türen des Marktes, woraufhin es zu einer Durchsuchung kam – ohne Ergebnis. Möglicherweise hatten die Einbrecher nach Auslösen des Alarms von ihrem Vorhaben abgesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs ältester Kita droht das Aus: Eltern kämpfen gegen die Schließung

Erst am vergangenen Wochenende waren Einbrecher ins Ostkreuzcenter durchs Dach eingedrungen und hatten Zigaretten sowie Geld im Wert von 100.000 Euro entwendet. (mp)