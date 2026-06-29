Wenn Anwohner oder Gastronomen sich über Lärm und Müll ärgern, vermittelt auf St. Pauli der Nachtbeauftragte — jetzt ist er auch für die Schanze zuständig. Ein Problem ist dort besonders akut.

Sascha Bartz ist hauptberuflich Architekt und kümmerte sich als Nachtbeauftragter um das Zusammenleben auf St. Pauli und in Altona. Florian Quandt

Auf dem Kiez kennt er die Konflikte der Nacht seit Jahren – doch in der Schanze ist die Lage noch komplexer. Im MOPO-Interview erklärt der Nachtbeauftragte Sascha Bartz, warum das Schulterblatt für ihn die größere Herausforderung ist, weshalb Geduld allein nicht reicht – und welches gefährliche Problem dort immer drängender wird.

Seit rund zwei Jahren sind Sie Nachtbeauftragter für St. Pauli, jetzt kümmern Sie sich zusätzlich um die Schanze. Welches Viertel ist herausfordernder?

Die Reeperbahn ist ein traditionelles Amüsierviertel. Das Thema Wohnen findet eher in den Seitenstraßen statt. Auf dem Schulterblatt treffen große Gruppen von Menschen auf engstem Raum zusammen, dazu kommt der Verkehr – das ist auf jeden Fall die größere Herausforderung.

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Der Nachtbeauftragte In Hamburg gibt es die Position des Nachtbeauftragten seit 2024. Anlass waren Streitigkeiten zwischen Anwohnenden und Gastronomen an der Paul-Roosen-Straße auf St. Pauli. Architekt Sascha Bartz hatte sich damals gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Er arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren rund um den Michel als Quartiersmanager. Die Stadt hat das Projekt in diesem Jahr erneut an ihn und sein Team vergeben – es wurde zudem auf den Bezirk Altona ausgeweitet.

In sozialen Medien wie TikTok gibt es aktuelle Videos, die feiernde Menschenmassen mit Musikboxen auf dem Schulterblatt zeigen.

Das ist tatsächlich ein realistisches Bild der Schanze, an einem trockenen Wochenende. Der Zulauf hat erheblich zugenommen. Viele Leute holen sich Getränke an den Kiosken und treffen sich dann auf der Piazza, darum wollen wir jetzt erst mal mit den Betreibern der Kioske in Kontakt kommen. Anwohnende und Gastronomie gleichermaßen wenden sich in diesem Punkt häufig an uns mit dem Wunsch, dass der Alkoholverkauf zeitlich eingeschränkt wird. Wir werden unsere Eindrücke und den Wunsch weitertragen.

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Welche Themen gibt es neben Lärm und Müll noch auf der Schanze?

Die allermeisten Beschwerden kommen aktuell wegen Autoposern. Die fahren dort immer im Kreis, bremsen die Autofahrer hinter sich aus und geben dann auf kurzer Strecke Vollgas. Es ist ein Wunder, dass da noch nichts passiert ist. Aber das sind natürlich große Brocken, die kann man als Nachtbeauftragter nicht von heute auf morgen lösen.

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Autoposer sind auf der Schanze seit Jahren ein Problem (Archivbild) Markus Scholz

Was muss sich denn langfristig ändern?

Tempo 20 in der Schanze ist bereits im Gespräch, aber das allein wird die Autoposer nicht fernhalten. Mit der Polizei stehen wir bereits zu verschiedenen Themen im regelmäßigen Austausch. Dabei werden wir uns künftig auch für verstärkte Kontrollen einsetzen. Die Entscheidung über Art und Umfang entsprechender Maßnahmen liegt jedoch in der Zuständigkeit der Polizei.

Welche Lehren aus St. Pauli nehmen Sie mit nach Altona?

Geduld (lacht). Das Feiern außerhalb der Außengastronomie, Müll und Rücksichtslosigkeit sind in beiden Vierteln ein Thema – aber auf individuelle Weise. Früher haben viele auf der Schanze vorgeglüht und sind weitergezogen auf die Reeperbahn. Das gibt es noch, aber fast genauso viele bleiben inzwischen die ganze Nacht draußen auf der Schanze. Teilweise müssen die Gastronomen Personal abstellen, damit die Feierenden nicht ihre Bänke und Tische wieder in Beschlag nehmen nach Ladenschluss.

Hat sich ihr Team mit dem neuen Auftrag jetzt vergrößert?

Nein, wir sind weiterhin zu dritt. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber die Gelder für das Projekt des Nachtbeauftragten sind jedes Mal Sondermittel. Für St. Pauli wurden sie dieses Mal halbiert, wegen knapper Kassen. Darum konzentrieren wir uns aktuell in Absprache mit dem Bezirksamt stärker auf das nördliche St. Pauli und nicht auf die Reeperbahn.

Im vergangenen Jahr haben Sie der MOPO gesagt, ihr Ziel ist es, die Gewerbetreibenden auf St. Pauli stärker von dem Projekt zu überzeugen. Ist Ihnen das gelungen?

Natürlich löst es nicht immer Freude aus, wenn ich als Nachtbeauftragter irgendwo hinkomme und auf Missstände hinweise. Wir haben aber inzwischen den „Kieztisch“ ins Leben gerufen, ein Netzwerktreffen für die Gastronomen. Bisher gab es zwei Treffen und der Austausch war wohlwollend und in meinen Augen positiv für beide Seiten.