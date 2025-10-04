mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Susannenstraße

Shoppen, Essen und eine spannende Geschichte gibt es auch noch: die Susannenstraße im Schanzenviertel lohnt einen Besuch. Foto: Anke Geffers

paidEin spektakulärer Überfall machte diese Straße im Schanzenviertel berühmt

kommentar icon
arrow down

So viel Abwechslung auf so wenig Raum – das ist typisch für die Susannenstraße im Schanzenviertel. Tagsüber laden zahlreiche Läden zum Shoppen ein, abends verwandelt sich die Straße in ein Ausgehviertel. Sogar eine Auszeichnung hat die Susannenstraße gewonnen: Sie gehört zu acht malerischen Straßen in Deutschland, die online die meiste Aufmerksamkeit bekommen, so eine aktuelle Eye-Tracking-Studie des Online-Überweisungsdienstes Remitly. Darüberhinaus war die Susannenstraße vor rund 100 Jahren Schauplatz eines spektakulären Postraubs.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test