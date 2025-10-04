So viel Abwechslung auf so wenig Raum – das ist typisch für die Susannenstraße im Schanzenviertel. Tagsüber laden zahlreiche Läden zum Shoppen ein, abends verwandelt sich die Straße in ein Ausgehviertel. Sogar eine Auszeichnung hat die Susannenstraße gewonnen: Sie gehört zu acht malerischen Straßen in Deutschland, die online die meiste Aufmerksamkeit bekommen, so eine aktuelle Eye-Tracking-Studie des Online-Überweisungsdienstes Remitly. Darüberhinaus war die Susannenstraße vor rund 100 Jahren Schauplatz eines spektakulären Postraubs.





