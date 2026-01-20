mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Vor dem Elbtunnel staute sich der Verkehr wegen des Warnstreiks auf zwölf Kilometern Länge.

Vor dem Elbtunnel staute sich der Verkehr wegen des Warnstreiks auf zwölf Kilometern Länge. Foto: picture alliance/dpa/Bodo Marks

  • Waltershof

paid„Ein Schlag ins Gesicht“ – Streikender packt aus: Darum blockiere ich den Elbtunnel

kommentar icon
arrow down

Michael Cöllen (57) hält in der Leitzentrale seit 15 Jahren den Elbtunnel am Laufen – jetzt legt er ihn lahm. Er war einer von 120 Beschäftigten beim Warnstreik der Autobahn GmbH. Cöllen kritisiert die Schichten, das ständige Einspringen, die Dauerbelastung: „Manche Kollegen sehen ihre kleinen Kinder teilweise tagelang nicht.“

Normalerweise arbeitet Michael Cöllen (57) in der Leitzentrale des Elbtunnels, seit 15 Jahren schon. Auf einem Monitor überwacht er den Verkehr, greift ein, wenn es brennt oder einen Unfall gibt. „Wir stellen den sicheren Betrieb des Tunnels sicher“, sagt er.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test