Michael Cöllen (57) hält in der Leitzentrale seit 15 Jahren den Elbtunnel am Laufen – jetzt legt er ihn lahm. Er war einer von 120 Beschäftigten beim Warnstreik der Autobahn GmbH. Cöllen kritisiert die Schichten, das ständige Einspringen, die Dauerbelastung: „Manche Kollegen sehen ihre kleinen Kinder teilweise tagelang nicht.“

Normalerweise arbeitet Michael Cöllen (57) in der Leitzentrale des Elbtunnels, seit 15 Jahren schon. Auf einem Monitor überwacht er den Verkehr, greift ein, wenn es brennt oder einen Unfall gibt. „Wir stellen den sicheren Betrieb des Tunnels sicher“, sagt er.