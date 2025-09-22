mopo plus logo
Für den Tod ihres Vaters ist er mitverantwortlich: Ex-Rocker Günther „Conny" Hartmann beim Treffen mit Anja Michaelsen vor einigen Tagen.

Für den Tod ihres Vaters ist er mitverantwortlich: Ex-Rocker Günther „Conny“ Hartmann beim Treffen mit Anja Michaelsen vor einigen Tagen. Foto: Olaf Wunder

  • Winterhude

paidRocker-Mord: „Hells Angels”-Gründer trifft nach 52 Jahren die Tochter des Opfers

„Landhaus Walter“ im Stadtpark vor einigen Tagen. Kein einfaches Treffen, zu dem die MOPO da einlädt. Auf der einen Seite des Tisches Anja Michaelsen, eine Frau, deren Vater erstochen wurde, als sie noch Kleinkind war. Ihr gegenüber nimmt der Mann Platz, der für diese Tat viereinhalb Jahre im Gefängnis saß: Conny Hartmann, einer der Gründer der Hamburger „Hells Angels“. Die Tochter des Mordopfers und der Ex-Rocker – wie wird dieses Treffen wohl verlaufen? Gibt’s Vorwürfe? Wird’s laut?


