In Hamburg sind die Dinos los – neues Spektakel in der HafenCity

Hamburg bekommt eine große Dino-Show. Kämpfende Kolosse, urzeitliche Meerestiere in Lebensgröße, Vulkane, Krater, Ozeane – mit einer neuen, immersiven Ausstellung holt „Port des Lumières“ die Urzeit in das Überseequartier. Samstag geht es in der HafenCity los.

Fast hat man das Gefühl, Teil dieser faszinierenden Welt zu sein. Die großen Projektionsflächen verwandeln die Räume in lebendige Urzeitlandschaften voller Details. Dinosaurier erscheinen in Lebensgröße, vulkanische Panoramen breiten sich in 360 Grad aus und transportieren die Besucher 66 Millionen Jahre in die Kreidezeit zurück. Die Zeitreise wird begleitet von Christian Brückner, der markanten deutschen Stimme von Robert De Niro. Sein Voice-over verbindet wissenschaftliche Fakten mit einer atmosphärischen, filmischen Erzählweise.

Dino-Ausstellung: Für Kinder und Erwachsene

Das Programm „Dinosaurier – das immersive Erlebnis“ basiert auf der Emmy-nominierten Apple-TV-Serie „Ein Planet vor unserer Zeit“. Für Hamburg entstanden zusätzlich exklusive Inhalte, die nur vor Ort zu sehen sind.

Die Ausstellung richtet sich nicht nur an Dinosaurier-Fans, sondern an alle, die neugierig auf Natur und Geschichte sind. Sie vermittelt Wissen auf eine lebendige, leicht verständliche Weise und führt durch verschiedene Themenbereiche – von spannenden Ausgrabungen über die Lebenswelt der Urzeit bis hin zu Bezügen zur heutigen Zeit.

Die Besucher bewegen sich in faszinierenden Landschaften. Culturespaces/Fabijan Vuksic Die Besucher bewegen sich in faszinierenden Landschaften.

Für Kinder gibt es ein eigenes Kids-Atelier, in der sie in die Dino-Zeit eintauchen können. Dort dürfen sie ihre eigenen Dinosaurier ausmalen, diese digital zum Leben erwecken und anschließend auf einer großen Karte wiederfinden.

„Port des Lumières“ liegt nahe des Westfield-Centers, die offizielle Adresse lautet Platz am 10. Längengrad 1. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr. Die Preise variieren je nach Tag und Uhrzeit. Standardticket für Erwachsene ab 18 Euro, Kinder ab 9,90 Euro.