Jan Haarmeyer und Jonny gehen beide auf die 70 zu und lieben das Meer. Jan war viele Jahre Journalist (er war auch mal Vize-Chefredakteur der MOPO), Jonny ist Leuchtturmwärter – und Jans Erfindung. „Jonnys Leuchtturm und das Geheimnis der drei roten Ringe“ heißt Haarmeyers neues Kinderbuch, für das der siebenfache Opa auch noch tolle Lieder geschrieben hat. Am 30. April tritt Haarmeyer mit Grundschülern in Oevelgönne auf.





