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Mann mit Gitarre vor rotem Leuchtturm

Hat ein „Küstenmeerchen“ geschrieben: Jan Haarmeyer (67), Hamburger Journalist, Komponist und Kinderbuchautor, tritt am 30. April um 14 Uhr mit Grundschulkindern am Museumshafen Oevelgönne auf. Foto: Miguel Ferraz

paidHamburger Autor: Warum Erwachsene sein erstes Kinderbuch lesen sollten

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Jan Haarmeyer und Jonny gehen beide auf die 70 zu und lieben das Meer. Jan war viele Jahre Journalist (er war auch mal Vize-Chefredakteur der MOPO), Jonny ist Leuchtturmwärter – und Jans Erfindung. „Jonnys Leuchtturm und das Geheimnis der drei roten Ringe“ heißt Haarmeyers neues Kinderbuch, für das der siebenfache Opa auch noch tolle Lieder geschrieben hat. Am 30. April tritt Haarmeyer mit Grundschülern in Oevelgönne auf.


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