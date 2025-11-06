mopo plus logo
Cagla Kurcu mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken

Cagla Kurtcu (35, r.) mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) Foto: hfr

  • Billstedt

paidEin Herz für Arme: „Engel von Billstedt“ mit wichtigem Preis ausgezeichnet

Cagla Kurtcu hat ein Herz für Arme: Sie kümmert sich als Pflegefachkraft in Billstedt seit Jahren um alte und kranke Menschen, hilft ihnen, Diagnosen zu verstehen, und vermittelt sie an die richtigen Ärzte. Jetzt ist die 35-Jährige für ihren Einsatz geehrt worden: Die Hamburgerin wurde von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit dem Deutschen Pflegepreis 2025 ausgezeichnet.








Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

