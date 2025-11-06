Cagla Kurtcu hat ein Herz für Arme: Sie kümmert sich als Pflegefachkraft in Billstedt seit Jahren um alte und kranke Menschen, hilft ihnen, Diagnosen zu verstehen, und vermittelt sie an die richtigen Ärzte. Jetzt ist die 35-Jährige für ihren Einsatz geehrt worden: Die Hamburgerin wurde von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit dem Deutschen Pflegepreis 2025 ausgezeichnet.

















