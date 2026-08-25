Am Wochenende wird das Neue Amt Altona offiziell eröffnet. Das ehemalige Finanzamt ist ein Coworking-Space sowohl für Kreative als auch für ehrenamtlich Tätige – und damit ein „Hort der Demokratie“.

Fast fertig: Das Neue Amt Altona ist ein Coworking Space in den Räumen des ehemaligen Finanzamts an der Neuen Großen Bergstraße. Florian Quandt

Früher wurden hier Akten gewälzt. In Zukunft ist das ehemalige Finanzamt Altona zwischen Großer Bergstraße und Neuer Großer Bergstraße eine Keimzelle für Kreativität und Engagement in Hamburg. Am Wochenende wird der hochmoderne Coworking-Neubau offiziell eröffnet. Die MOPO hat sich schon mal umgesehen.

Noch steht der Bagger im Hof. Kabel hängen lose von der Decke. Arbeiter sind emsig am Werk, um die letzten Handgriffe vor der Eröffnung zu erledigen, damit alles bereit ist für den großen Moment.

Hoher Besuch: Drei Senatorinnen und Senatoren sowie der Bezirksamtsleiter Altona besuchen das Neue Amt Altona im ehemaligen Finanzamt

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Nur in der vierten und in der zweiten Etage des vierstöckigen Gebäudes ist alles schon fertig. Hier sitzen bereits seit knapp sechs Wochen Menschen vor ihren Laptops im Großraumbüro und arbeiten. Das Besondere: Sie sind nicht nur Mieter ihres Büroplatzes. Ihnen gehört sogar ein Bruchteil des Hauses. Denn: Das Neue Amt Altona ist eine Genossenschaft.

Die Senatorinnen Katharina Fegebank (in Grün) und Schlotzhauer (in Rot) mit Senator Dressel (hinten) und Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth (2.v.r.) sowie den Vorständen des Neuen Amts Altona Cornelius Voss (sitzend) und Feena Fensky (r.) Florian Quandt

Die allermeisten, die hier arbeiten, sind Genossinnen und Genossen. Sie haben mindestens einen Genossenschaftsanteil von 500 Euro erworben. Zwar kann man sich auch ohne Mitgliedschaft einen Arbeitsplatz zu Preisen zwischen 129 und 350 Euro mieten. Doch wer vier Anteile erwirbt, erfährt Vergünstigungen und hat einen festen Platz mit Tisch, Stuhl, Internet, Drucker und Besprechungsräumen.

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Überraschung: Zu den Anteilseignern gehört auch Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer. „Vor Ihnen steht eine Genossin“, erklärte die SPD-Politikerin und freute sich über ihren Wortwitz, der zugleich auf ihre Parteizugehörigkeit und die Unterstützung der Sozialbehörde für das Neue Amt Altona anspielte.

Neues Amt Altona: ein Coworking-Space für Kreative, Vereine, Initiativen und Ehrenamtliche

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Neben Schlotzhauer kamen auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sowie der neue Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth (Grüne) am Montag zu Besuch.

Ein Heim für Genossinnen und Genossen: Großraumbüro im Neuen Amt Altona. Florian Quandt

Alle vier betonten die Leuchtturmfunktion des neuen Projekts. Während Schlotzhauer vor allem die Unterbringung von Vereinen, Initiativen und Ehrenamtlichen auf der Fläche des „Hauses für Engagement“ im zweiten Stock als „Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt” hervorhob, lobte Dressel das Gemeinschaftseigentumskonzept als wirtschaftliche Lösung für das alte Finanzamt.

Genossenschaft Neues Amt Altona sucht noch weitere Mitglieder

„Der Genossenschaftsgedanke macht die Nutzer zu Finanzierungspartnern. Gerade in Zeiten knapper Kassen ist das ein zukunftsträchtiges Modell auch für andere Stadtteile“, so der Finanzsenator. Senatorin Fegebank wiederum verwies auf die nachhaltige Bauweise des weitgehend aus Holz gefertigten Hauses, das mit einer Photovoltaikanlage und Wärmepumpen ausgestattet wurde. Ihre Behörde fördert zu 50 Prozent die Grünfassade, die noch nicht ganz fertig ist. Fertig ist aber die Dachbegrünung, deren Bewässerung über eine eigene Regenwasserzisterne erfolgt.

„Das Neue Amt Altona ist ein Ort für Demokratie und Klimaschutz in einem“, so Fegebank. Und Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth wünschte den Genossinnen und Genossen alles Gute: „Sie prägen ein neues Gesicht in diesem Bezirk. Ich hoffe, dass es ein fröhliches Gesicht wird.“

Das Neue Amt Altona hat schon 400 Mitglieder gefunden. Laut Vorstand Cornelius Voss macht das rund 80 Prozent des Solls aus. „Wir freuen uns über weitere Interessenten.“