Ein ganz besonderer Containerriese besucht Hamburg

In den frühen Morgenstunden hat ein besonderer Containerfrachter den Weg in den Hamburger Hafen gefunden: Die „CMA CGM Seine“ zählt mit knapp 400 Metern Länge zu den größten Containerschiffen der Welt.

Einige Schaulustige versammelten sich in den frühen Morgenstunden an der Elbe, um den Großfrachter gegen kurz nach 7 Uhr am Eurogate-Terminal andocken zu sehen.

Frachter kann mit Flüssigerdgas betankt werden

Der Frachter der französischen Reederei CMA CGM kann mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden. Das Schiff verfüge über neueste technologische Innovationen, um seinen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren, hatte die Reederei anlässlich der Taufe Mitte April dieses Jahres mitgeteilt. Die „CMA CGM Seine“ repräsentiere „sowohl den Innovationsgeist unseres Konzerns als auch unser Engagement für einen verantwortungsvollen globalen Handel“.

Das könnte Sie auch interessieren: Fast 49.000 Beschäftigte! Diese Branche boomt in Hamburg

Am Freitagmittag heißt es wieder Leinen los für die „CMA CGM Seine“. Dann startet der Containerriese in Richtung Antwerpen. (dpa/mp)