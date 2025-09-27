Ein bisschen Honka für Zuhause: „Der goldene Handschuh“ wird versteigert

Wer darf sich das originale Kneipenschild aus Fatih Akins St.-Pauli-Film „Der goldene Handschuh“ nach Hause hängen? Darum kämpfen Fans auf der Auktionsplattform Ebay. Der Verein Artefact Aid versteigert dort das leuchtende Kultstück aus dem Film. Der Erlös geht an ein Wohltätigkeitsprojekt in Hamburg.

Wer das Filmrequisit sein Eigen nennen will, muss tief in die Tasche greifen: Knapp vier Tage vor Ende der Auktion stehen die Gebote schon bei mehr als 2500 Euro. Der Verein Artefact Aid versteigert das mehr als zwei Meter breite Leuchtschild „Zum goldenen Handschuh“. Es war Teil des detailgetreu nachgebauten Filmsets, das die typische Kneipen-Atmosphäre der 1970er-Jahre auf St. Pauli zeigte.

Kultige Requisiten versteigert für gemeinnützige Projekte

Der Film „Der goldene Handschuh“ basiert auf dem Roman von Heinz Strunk und erzählt die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka. Der Film wurde 2019 für den Goldenen Bären und mehrmals für den Deutschen Filmpreis nominiert – unter anderem für das Szenenbild.

Artefact Aid organisiert die Versteigerung, über die zuerst das Portal t-online.de berichtete, für den guten Zweck. 100 Prozent des Erlöses gehen an das Hamburger Projekt GoBanyo: Damit finanziert es einen Duschbus für obdachlose Menschen in Hamburg.

Wer das Kultstück ersteigert, erhält neben dem originalen Schild auch ein Echtheitszertifikat. Die Abholung ist nur direkt in Hamburg möglich. (mp)